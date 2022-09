Natalia Jiménez revela la difícil situación que vive con el padre de su hija Daniel Trueba, el exesposo de Natalia Jiménez, mantiene un fuerte conflicto con la cantante, donde la hija de ambos está involucrada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2015, Natalia Jiménez contrajo matrimonio con Daniel Trueba. De este enlace nupcial nació su hija Alejandra. En 2020, se dio a conocer la separación definitiva de la pareja. Es sabido, que el término de la relación no se dio en las mejores condiciones y los involucrados han tenido algunos conflictos. Uno de ellos, es que la primogénita de ambos no puede viajar a México con su madre porque el exmarido lo ha prohibido. Así, la cantante ha revelado que es una pelea constante en la que está envuelta con su ex. "No, no la dejan [a mi hija Alejandra] viajar a México, lamentablemente. Es una situación triste y lamentable. Pero bueno, ahí dejó eso", explicó Jiménez a los medios de comunicación. "Siempre he tratado, de la forma amigable, de pedirle [a Daniel Trueba] y tratar de que la deje venir, pero está muy en contra de que venga a México, pero bueno, ya sabrán los motivos por lo que lo hace". Por ello, la exvocalista del grupo La quinta estación ha tenido que prescindir de la presencia de su nena en eventos importantes que ha realizado en México como la presentación de la serie autorizada de Vicente Fernández, donde debutó como actriz. De hecho, dio a conocer cómo fue esta experiencia. Natalia Jimenez Natalia Jimenez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto haciendo un papel de Cornelia Vélez, que es un poco representando a Chavela Vargas. Me encantó; la experiencia estuvo divertidísima, increíble", mencionó. "Agradezco mucho a todo el casting que me tuvo tanta paciencia porque para aprenderme los diálogos, fui terrible, pero, la verdad estuvo muy divertido. Es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Muchos piensan que ser actor es fácil, pero no es muy complicado". Se rumora que Natalia Jiménez está buscando una solución legal con el asunto de su hija Alejandra. Mientras tanto, continúa trabajando.

