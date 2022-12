Natalia Jiménez revela que ganó una batalla legal sobre el cuidado de su hija Tras un tiempo de luchar por tener más injerencia en el cuidado de su hija Alessandra, Natalia Jiménez se anota un triunfo legal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Natalia Jiménez había denunciado públicamente que su exmarido Daniel Trueba no permitía que la cantante viajara con la hija de ambos, Alessandra, a México. El argumento era que en dicho país hay peligro. Como la cantante realiza gran parte de sus presentaciones en la nación azteca, debía estar separada de su nena; además, aseguraba que los temores eran infundados. Ante ello, llevó a cabo un proceso legal al respecto, el cual ganó. "Estoy feliz de que mi hija [Alessandra] va a poder venir conmigo a México; vamos a estar de vacaciones, en diciembre, y al fin va a venir a México conmigo, ¡sí!, ¡sí! ¡Estoy feliz, estoy muy contenta!", mencionó Jiménez en un mensaje que dio a conocer en sus redes sociales y donde era evidente su felicidad. "Gracias a todos. Yo sé que pusieron sus mejores intenciones sobre mis mensajes, que me mandaron oraciones". Natalia Jimenez Natalia Jimenez | Credit: Mezcalent.com La famosa reveló que, además de los mensajes de apoyo de sus seguidores, uno de ellos le dio un regalo que fue fundamental para sobrellevar el proceso legal. "Un fan llegando a El Paso me regaló un rosario divino [de la Virgen de Guadalupe] que me había traído de La Villa [La Basílica de Guadalupe]", relató. "Quiero que sepan que, durante la audiencia, yo tenía envuelto el rosario en la mano, así de: 'Esto me tiene que salir bien' y salió". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Quédate con ella" aprovechó para agradecer también el apoyo de su actual pareja sentimental, Arnold Hemkes, quien "me apoya en todo, y que me quiere". Natalia Jiménez está disfrutando este triunfo personal que se suma a sus éxitos profesionales.

