Natalia Jiménez no pudo abrazar a su hija por más de un mes por la pandemia del Coronavirus La cantante española Natalia Jiménez confiesa que no pudo abrazar a su hija por más de un mes. Esta es la razón By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante española Natalia Jiménez compartió su angustia en Instagram, contando la odisea que ha vivido por la pandemia del Coronavirus. La artista compartió una foto portando una mascarilla desde el aeropuerto de Miami con el mensaje: "Ya en Miami. Gracias a toda la gente que sigue trabajando para mantener servicios mínimos, servicios medicos, de transporte, seguridad, etc. arriesgando su salud y sus vidas por servir a otros. En unos días más podré a abrazar a mi hija, gracias a vosotros, después de más de mes y medio sin poder verla. Espero que como sociedad seamos capaces de agradeceros el valor que tenéis y sobre todo de apreciar lo mucho que nos hacéis falta en el día a día. #EramosFelicesYNoLoSabíamos#Coronavirus #COVID19". Por las restricciones de viaje debido a la pandemia global, Jiménez tuvo que permanecer en México mientras su esposo y su hija Alessandra, de 3 años, se encontraban en Estados Unidos. También se vio forzada a cancelar su gira de conciertos y encontrar una forma más creativa de llevar a cabo el lanzamiento de su más reciente sencillo pop titulado “El lado izquierdo de la cama”. “La íbamos a presentar en Operación Triunfo [el reality musical español], como la gala se canceló [por el COVID-19], hemos tenido que hacer un plan alternativo digital de promoción porque la íbamos a presentar el fin de semana pasado”, explicó Jiménez a People en Español. “Estaba en España. Fue hace cinco días que me vine para México porque no pude conseguir vuelos a Miami”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como la cantante estaba en España —donde hay una gran cantidad de personas contagiadas de Coronavirus— grabando el programa Operación Triunfo, prefirió irse a su casa en México a pasar la cuarentena unas semanas antes de arriesgarse a irse a su casa en Miami y reunirse con su familia sin saber si ella estaba incubando esta enfermedad o no. "Ha sido bien complicado, mi familia está en Miami. Yo me he tenido que venir a México porque me da miedo contagiar a mi hija", confesó a Despierta América (Univision). "Prefiero jugar seguro y que se cancelen estos conciertos por el momento para que entre todos podamos parar este virus". Por suerte ya está en la Ciudad del Sol, donde se reunió con sus seres queridos. Advertisement

Close Share options

Close View image Natalia Jiménez no pudo abrazar a su hija por más de un mes por la pandemia del Coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.