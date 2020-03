Natalia Jiménez enfrenta el coronavirus con “El lado izquierdo de la cama” Natalia Jiménez da a conocer cómo esta lidiando con la pandemia del coronavirus. La cantante española también ha tenido que tomar una serie de acciones ante esta situación extraordinaria que la tienen alejada de su familia. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como la mayoría de los cantantes, Natalia Jiménez ha tenido que realizar una serie de acciones personales y profesionales debido al coronavirus. Por ello, además de permanecer en México mientras su familia se encuentra en Estados Unidos, la cantante debió cancelar su gira de conciertos y tener una forma más creativa de llevar a cabo el lanzamiento de su más reciente sencillo pop titulado “El lado izquierdo de la cama”. “La íbamos a presentar [dicha canción] en Operación Triunfo [el reality musical español], como la gala se canceló [por el COVID-19], hemos tenido que hacer un plan alternativo digital de promoción porque la íbamos a presentar el fin de semana pasado”, explicó Jiménez a People en Español. “Estaba en España. Fue hace cinco días que me vine para México porque no pude conseguir vuelos a Miami”. RELACIONADO: Natalia Jiménez: “No tengo planeado tener más hijos” Image zoom La intérprete de “Una mentira más” se encuentra varada en dicho país mientras espera los resultados de la prueba del coronavirus. Reveló que sus padres, quienes radican en España están en aislamiento casi total y libre de dicha enfermedad. “Estoy, básicamente, esperando que me den el resultado del test [del COVID-19] para ver si puedo volar de vuelta a Miami. Ha sido una pesadilla logística”, agregó. “Allá en España están mis papás, en Denia, encerrados en casa. Están saliendo solamente en cosas básicas como ir a la farmacia, ir a comprar comida. Están encerraditos en casa muy tranquilitos y están bien”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la pandemia, Natalia Jiménez también tuvo que posponer la filmación del video oficial de “El lado izquierdo de la cama”, aunque ya tiene la versión lírica de este tema que se lanza este viernes 27 de mayo; aunque la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Espera que todo se resuelva y pueda entrar al estudio en mayo a grabar el disco México de mi corazón e iniciar el rodaje de la serie de televisión Los mariachis. Advertisement

