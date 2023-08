Natalia Jiménez denuncia que fue discriminada en restaurante de Los Ángeles "por hablar español" La cantante española Natalia Jiménez asegura que fue discriminada en Gigi, un restaurante de Los Ángeles "por hablar español". ¡Mira lo que contó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalia Jiménez asegura que fue discriminada en el restaurante Gigi de Los Ángeles por hablar español. "No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido increíble", escribió en Instagram la cantante española. "Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron del restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo. Les molestó que estaba hablando en español", cuenta la artista de 41 años. "Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes", añadió en su cuenta de Instagram la intérprete de "Creo en mí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un video que compartió en sus redes sociales, Jiménez aparece a las afueras del local, contando el incómodo momento que vivió. Hasta ahora el equipo del restaurante no ha reaccionado públicamente a estas declaraciones de la cantante. Natalia Jimenez Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images No es la primera vez que una artista latina denuncia discriminación en un restaurante. La actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por su papel protagónico en Roma, denunció que en abril del 2023 sus familiares fueron discriminados en el restaurante Pasillo del Humo en Oaxaca. En esa ocasión, representantes del restaurante se disculparon con la actriz. Natalia Jimenez Credit: Medios y Media/Getty Images Natalia Jiménez, quien se encuentra en plena gira Antología, celebrando sus 20 años de carrera, compartió un reciente logro en sus redes sociales. "Y después de pasar este mal trago tengo buenas noticias, ya estamos sold out para Los Ángeles", publicó en sus Instagram Stories, revelando que los boletos para su concierto en esta ciudad ya están agotados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natalia Jiménez denuncia que fue discriminada en restaurante de Los Ángeles "por hablar español"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.