Natalia Jiménez demanda a su ex esposo por no permitirle viajar con su hija de Estados Unidos a México Natalia Jiménez y su ex esposo no han logrado ponerse de acuerdo en cuanto al tiempo que pasan con su hija Alessandra. ¿Quién es el padre de su hija, Daniel Trueba? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Natalia Jiménez y su ex esposo Daniel Trueba pusieron fin a su matrimonio de seis años, no han logrado ponerse de acuerdo en cuanto al tiempo que pasan con su hija Alessandra. A esto se sumó otro delicado tema el martes: en un nuevo video publicado en Instagram la cantante española aseguró que ha presentado una demanda en contra de Trueba. Uno de los problemas a los que Jiménez se enfrenta hace un tiempo es la imposibilidad de poder viajar con su hija fuera de Estados Unidos, ya que el padre de la niña no se lo permite. "Llevo ya un tiempo queriendo que mi ex marido deje viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha negado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que poner una demanda civil para que esto suceda", explicó la cantante. Natalia Jimenez y Daniel Trueba Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Les pido con muchísimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones. Para mí no hay nada más importante en estos momentos que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa muchos días al año que él se la queda y que no puedo pasar con ella", sostuvo. Según dijo la intérprete de "Creo en mí", en diciembre tendrán audiencia ante un juez. "Estoy muy emocionada, también expectante de lo que vaya a pasar, pero quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible por tener a mi hija conmigo en México cuando vamos de vacaciones, cuando voy a trabajar", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de esta polémica, algunos se preguntarán quién es Daniel Trueba, el empresario cubano que estuvo casado con la cantante española. En sí, el empresario y la ex vocalista de La Quinta Estación hicieron pública su relación en 2009. En 2016, ambos se casaron acompañados de sus familiares y amigos en una boda sorpresa. En medio de una relación donde ambos afirmaban estar muy enamorados, Trueba —quien a su vez fue pareja de la presentadora Myrka Dellanos— renunció a su trabajo de jefe de piso y productor de Univision en Miami para convertirse en el mánager de Jiménez. Aunque ahora la ex pareja vive momentos tensos, lo cierto es que en un momento Jiménez tenía la mejor opinión del padre de su hija, quien además tiene una hija de 25 años, producto de otra relación. "Mi marido es super dedicado", dijo a People en Español. "Es un marido moderno. Es un padre que si tiene que cambiarla la cambia, que si tiene que darle la botella se la da; que si tiene que darle un baño él solo lo hace." No obstante, la separación de la pareja no se llevó a cabo en los mejores términos. El año pasado, el programa mexicano Ventaneando tuvo acceso a documentos legales en los que Trueba afirmó que Jiménez padecía de "inestabilidad mental y abuso de sustancias", por lo que reclamaba la custodia de su hija en común, algo a lo que la cantante se opuso de manera rotunda. "Que digan lo que quieran. Es muy fácil hablar mal de la gente. También puedo hablar mal de la gente, pero no lo hago porque soy una dama y al final tengo que centrarme en mi trabajo. A mí no me va a pagar las cuentas que hable mal de nadie", dijo la intérprete a Ventaneando.

