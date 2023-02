Natalia Jiménez lanza un comunicado y comparte lo que han intentado hacerle La cantante ha dado a conocer las malas intenciones de algunas personas: "Han querido estropearnos la sorpresa pero no han podido". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre clara y directa, una vez más, Natalia Jiménez ha compartido con su publico el nuevo revés que ha sufrido, esta vez en lo profesional. En un intento por estropear algo que la artista lleva organizando desde hace tiempo por parte de agentes externos, la artista española se ha visto obligada a lanzar un comunicado compartiendo qué ha pasado. La cantante tenía una gran noticia que dar a sus seguidores, pero no era el momento. Ante la posible filtración de la misma, ha sido ella quien ha dado la cara y contado de qué se trata todo, antes de que otros lo hicieran. Natalia Jiménez Natalia Jiménez | Credit: (Photo by: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) "Yo el día de hoy tengo que hacerles este pequeño comunicado, yo la verdad que tenía planificado dentro de un año que era cuando estábamos planeando una gran sorpresa para todos ustedes. Esta sorpresa que teníamos, la teníamos como super escondida y la teníamos en secreto absoluto", empieza el video de la feliz mamá en redes. Un anuncio que, sin dar demasiada explicación, podrían haberle querido estropear y que ella no ha permitido. "Parece ser que nos han querido estropear la sorpresa, pero no han podido", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿De qué se trata ese anuncio tan importante que se ha visto obligada a dar antes de lo esperado? Pues una noticia que ya tiene a muchos celebrando. "Estoy aquí para preguntarles si ustedes estarían listos para el verdadero regreso de La quinta estación, háganlo aquí en sus comentarios, díganme qué les parece. ¿Nos vemos este 2024?", dijo entre risas. Esa es la gran sorpresa, un regreso apoteósico del grupo que todos le habían pedido a gritos y que así se lo han dejado saber. "Qué notición", "Síiiiiiii", "Estoy listo para esto desde mi nacimiento", "Grito de emoción", "Casi choco a al manejar y escuchar esta noticia", "Quiero llorar", escribieron tan solo algunos dejando claro que están felices y preparados para ese gran reencuentro.

