Natalia Jiménez celebra su cumpleaños en México con la mejor compañía tras un año muy difícil La cantante se encuentra de vacaciones en México, donde dio la bienvenida a un nuevo año más de vida junto a su hija y su pareja, tras el tenso pleito con su ex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalia Jiménez recibió el mejor y más grande regalo de cumpleaños: la compañía de su hija. Luego de una difícil y controversial batalla legal por la custodia y visitas de su pequeña, la cantante española finalmente logró tener a Alessandra a su lado y celebrar en grande la llegada a los 41 años de vida, con unas merecidas vacaciones en México. Tal y como lo deseaba, la exintegrante de la Quinta Estación cumplió su sueño de finalmente poder viajar con su hija al país azteca y mostrarle por qué ella sigue tan enamorada de esas tierras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalia Jiménez Natalia Jiménez | Credit: Natalia Jiménez/Instagram Por supuesto que la cantante no pudo dejar pasar el momento desapercibido y compartió con sus seguidores el feliz festejo junto a su pequeña y su novio Arnold Hemkes. "Celebrando mi cumpleaños ¡en familia!", reveló en su cuenta de Instagram. "¡Saludos desde México a todos! Gracias por sus buenos deseos. Mi mejor regalo han sido estas vacaciones con mi hija. Poder al fin traerla a México y enseñarla lo bello que es acá, es un sueño. ¡Los quiero!". Natalia Jiménez Natalia Jiménez | Credit: Natalia Jiménez/Instagram Hemkes fue testigo de la enorme felicidad de la cantante y capturó la emotiva reunión entre madre e hija. "Me llena de felicidad que podamos celebrarte en México ¡la familia completa! Te amo", expresó el ejecutivo, junto a un vídeo de las mujeres de su vida. Jiménez se separó del padre de su hija, Daniel Trueba, el año pasado en un controversial proceso de divorcio, en el que su exesposo no permitía negociar la salida de la niña de Miami, donde reside. Afortunadamente, y tras la insistencia legal de la cantante, ganó la batalla a principios de diciembre, cuando un juez finalmente otorgó el permiso para que la pequeña pudiera viajar con su madre.

