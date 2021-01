Close

Natalia Jiménez anuncia su separación: "Hace ya varios meses que había tomado esta determinación" La cantante española ha confirmado la noticia a través de un extenso comunicado que ha compartido con sus seguidores en las redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de un comunicado oficial, Natalia Jiménez ha confirmado los rumores que llevaban meses rondando sobre su posible separación de Daniel Trueba. Para evitar más dimes y diretes, la cantante española decidió hacer público este escrito. "Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba", empieza la artista. Una noticia que ha preferido dar cuando todo estuviera más asentado. "Efectivamente desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija Alessandra", continúa sincera. "Agradezco de corazón vuestro apoyo durante todos estos años, y de la misma manera agradezco vuestra consideración y respeto con esta decisión", pidió con cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalia y el que había sido su mánager se casaron en diciembre del 2015, justo cuando la cantante cumplía 34 primaveras, un regalo de cumpleaños que compartía llena de amor y felicidad con esta foto en sus redes sociales. Cuatro meses después de darse el 'Sí, acepto' comunicó el embarazo de su princesa que nacería en octubre haciendo de sus vidas pura alegría. Es por ella que piden respeto en estos momentos tan delicados. "Por el momento no voy a dar entrevistas ni emitir otro tipo de comentario al respecto."

Close Share options

Close Close Login

Close View image Natalia Jiménez anuncia su separación: "Hace ya varios meses que había tomado esta determinación"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.