Natalia Esperón revela amistad con la esposa de su ex, Eva Longoria Natalia Esperón estuvo casada con José Bastón, actual esposo de Eva Longoria. La actriz mexicana habla por primera vez de su relación con su colega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de su trayectoria profesional, Natalia Esperón se ha caracterizado por ser muy discreta sobre su vida privada. De hecho, nunca ha hablado de su matrimonio de una década con José Bastón, quien actualmente está casado con Eva Longoria. ¿Cómo se lleva la actriz con la actual esposa de su ex? "Claro, [Eva Longoria y yo tenemos] la mejor relación. Somos una familia muy moderna", confesó Esperón a los medios de comunicación. "Hay cosas que no se pueden explicar porque son personales y somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita". La protagonista de la telenovela Agujetas de color de rosa asegura que "para nada" ha sido complicado llevarse bien con la productora. Incluso, Esperón y sus hijos mantienen una relación cercana con Santiago, el hijo de la protagonista de la serie Desperate Housewives. "Es una relación muy bonita", confesó. "A Santi lo amamos, lo adoramos; es lo máximo". La intérprete de Guadalupe García en el melodrama Corazón guerrero fue enfática al asegurar que no ha sido un reto ni algo complicado tener armonía, pero prefiere seguir manteniéndose reservada para hablar al respecto eso sí, dejó claro que está feliz con el matrimonio de su hija mayor. "Soy una suegra bien buena onda. Mi hija está feliz casada, espero ser abuela pronto", confesó. Natalia Esperon y Eva Longoria Natalia Esperon y Eva Longoria | Credit: Mezcalent.com; Araya Doheny/Getty Images for Poderistas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se habla de felicidad y lo que es no se tiene que andar anunciando. Todo es personal, tengo momentos divinos", mencionó. "Soy alguien muy discreto. Muy respetuosa de mi vida, de mis cercanos y prefiero así". Natalia Esperón asegura que está viviendo una etapa de madurez muy tranquila y "disfruta" su edad porque no le quita el sueño. "Con dignidad estoy envejeciendo. Aceptarte, quererte, amar en lo que te vas convirtiendo, es un proceso de la vida. Así como festejamos cuando los hijos nacen, celebrar esta madurez que es bonita, muy, muy bonita", mencionó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natalia Esperón revela amistad con la esposa de su ex, Eva Longoria

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.