Natalia Dorantes, una latina que hace historia en la NFL La joven mexicoamericana Natalia Dorantes se convirtió en la primera latina en ocupar el puesto de jefe de personal en un equipo de la NFL. Natalia Dorantes aún no lo puede creer. Escuchar el título de jefe de personal de los Commanders de Washington ligado a su nombre todavía le parece irreal. "¿Cómo, yo? ¿De verdad?", aún se pregunta. "Es tan increíble. Me llena de humildad". No es para menos. El año pasado, la joven mexicoamericana se convirtió en la primera latina en ocupar el puesto en toda la historia de la Liga Nacional de Football (NFL), lo que enorgulleció a su madre. "Ella no sabía nada de fútbol. Fue a uno de los juegos y me tomó fotos. No sabía lo que estaba pasando, pero me dijo que cuando todos aplaudían, ella también lo hacía. Se sentía tan orgullosa", contó a People en Español. Natalia Dorantes y Liliana Pérez Credit: Chris Polk /Shutterstock for People En Español En su nuevo puesto, Natalia se ha convertido en la mano derecha del reconocido entrenador Ron Rivera, asistiéndolo en todo lo relacionado con el deporte. Pero no permitas que su corta edad engañe, sus deberes y responsabilidades incluyen la toma de importantes decisiones para ayudar a dirigir una operación completa dentro de su equipo. Su conocimiento del mundo del fútbol americano ha sido clave para realzar y enaltecer la experiencia de los fanáticos, al mismo tiempo que sirve de nexo con la comunidad latina. Su perseverancia y arduo trabajo la han convertido en una de las mujeres destacadas por People en Español y este martes fue honrada como una de las latinas destacadas de la NFL con el premio Poderosas VIP en un evento en el Sofi Stadium de Los Ángeles, previo a la celebración de "Las 25 mujeres más poderosas" de la revista y del Super Bowl este domingo. "Es un honor y mi meta es que no quiero ser la última [latina] en esta posición. Quiero que más latinas trabajen en el mundo del fútbol, en el deporte, porque estamos aquí y podemos hacer el trabajo muy bien", dijo. "No pienso que es difícil [lograrlo]. Mi mamá me enseñó que yo puedo lograr todo lo que quiero hacer". Natalia Dorantes Mujeres Poderosas NFL Natalia Dorantes | Credit: @mssauceda Su madre, María Dorantes, una inmigrante mexicana que continúa trabajando en la industria de la limpieza, es su modelo a seguir y su inspiración para seguir avanzando y lograr cualquier sueño y meta que se propone. Por ello Natalia no se detendrá ante nada para ayudar y representar con dignidad y los honores más altos, a la comunidad hispana. "Fue en la universidad que me enamoré del fútbol y supe que ahí quería desarrollar mi carrera. Cuando trabajas duro, te enfocas, y eres una buena persona con buenas intenciones, las puertas continúan abriéndose", expresó. "En cada puesto [que he estado] he aprendido algo y eso me forma en la persona que soy hoy y me ayuda a realizar mi trabajo… Las mujeres podemos hacer el trabajo, eso no es un problema, pero yo soy latina y estoy orgullosa de todo lo que conlleva ser latina: de donde vienen nuestros padres, nuestra herencia, nuestra cultura, nuestra familia es todo para nosotros, todo, y nosotros nos cuidamos el uno al otro y eso es algo que yo pretendo hacer… especialmente con las mujeres. Quiero que las latinas se sientan orgullosas", agregó. ¿Qué significa ser una mujer de poder y valor? "Es un honor, pero nunca hay que rendirse. Es un honor escucharlo y decirlo, pero no me doy por vencida, no lo tomo a la ligera y estoy agradecida de poder regresarlo [ayudar], porque eso es lo que quiero hacer para las mujeres que se están destacando dentro del deporte", puntualizó.

