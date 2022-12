Exclusiva: Natalia Denegri confiesa cómo fue trabajar con Carolina Sandoval Tras tener una colaboración juntas por la realización de un documental, Natalia Denegri habla de su experiencia al convivir muy de cerca con la polémica Carolina Sandoval. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como parte de sus proyectos televisivos, Natalia Denegri realizó el documental Ansiedad de Carolina Sandoval. Ante ello, esta productora tuvo que convivir de manera estrecha con la polémica conductora, quien ha sido señalada de ser complicada en su trato. Ante ello, la ejecutiva reveló cómo fue trabajar con la también empresaria. "Fue maravilloso. Caro [Sandoval] es una persona súper involucrada y agradecida, y creo que son dos cualidades maravillosas a la hora de formar un equipo", mencionó a People en Español. "Trabajamos codo a codo para que cada aspecto de este documental fuera tal cual como ella lo quería contar, siempre desde el respeto por todos aquellos que padecen de este trastorno y apoyándonos en médicos y especialistas para que este documental sea una herramienta para tantas personas que lo padecen; y creo que eso es lo que vio la Academia al nominarlo", agregó. "Caro es una mujer muy cálida, espontánea y por sobre todo agradecida. Tiene una actitud hacia la vida que contagia y un corazón de oro. Además es extremadamente trabajadora y profesional. Tuvimos mucha química así que seguro nos verán trabajando juntas en más proyectos en el futuro". La también actriz reveló como decidió formar mancuerna con la presentadora. "Porque sigo desde hace mucho a Carolina y me encanta cómo enfrenta este trastorno con una sonrisa a pesar de lo difícil que es de a momentos", confesó. "Tanto en mi programa, Corazones Guerreros, como en mis documentales creemos en los mensajes inspiradores y en la autosuperación y creo que ella es el ejemplo perfecto. Su historia no sólo nos permitió darle un espacio en las casas de todos nuestros televidentes a un tema serio y del que tan poco se habla como lo es el trastorno de ansiedad, y a la vez llevar un mensaje que motiva: "no estás solo y se puede salir adelante". Carolina Sandoval y Natalia Denegri Carolina Sandoval y Natalia Denegri | Credit: Mezcalent.com; Rodrigo Varela/Getty Images for People En Espanol SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ansiedad recibió una nominación al Emmy. Si bien no logró el galardón, la escritora se considera satisfecha del trabajo realizado. "Me deja mucha satisfacción por haberlo hecho, por darle voz a un tema que parece tabú en la sociedad a pesar de que en los últimos años y especialmente post-pandemia hay tanta gente que lo sufre", comentó. "Pero no sólo fueron satisfacciones profesionales lo que me dejó, sino también a una amiga, porque Carolina y yo hemos conectado de una manera muy bonita y especial que no siempre se logra". "Los Emmys son una caricia al alma y un reconocimiento al enorme trabajo en equipo que realizamos", Natalia Denegri Natalia Denegri y Carolina Sandioval Credit: Cortesía: Natalia Denegri Y continuó. "¡Muy feliz y agradecida! Siempre digo que ya recibiendo una nominación me siento bendecida, porque significa que nuestro trabajo y nuestra misión de producir contenido positivo y de calidad va por el buen camino, y al recibir los premios lo siento aún más", continuó. "Los Emmys son una caricia al alma y un reconocimiento al enorme trabajo en equipo que realizamos con mi productora, Trinitus Productions, y mis maravillosos colegas como Nelson Bustamante, Jorge Gonzalez, Gabriel Bustamante, Carmen Victoria Pardo, Alessandra Correa, Félix Morantes, Gabriel Sanz y tantos otros integrantes de nuestro equipo". Natalia Denegri y Carolina Sandioval Credit: Cortesía: Natalia Denegri Ahora, Natalia Denegri se concentra en los proyectos que realizará en 2023. "Por un lado ya estamos en pre-producción para una nueva temporada de Corazones Guerreros por MegaTV, y también trabajando en muchos documentales", reveló. Natalia Denegri Credit: Cortesía: Natalia Denegri "Continuaré con mi trabajo como vocera de Hassenfeld Family Foundation llevando luz adonde hay oscuridad, apoyando a niños y familias hispanas de Estados Unidos y Latinoamérica a través de distintas misiones y acciones solidarias. Uno de esos proyectos de hecho es el abrir más escuelas en el desierto de La Guajira, en la frontera de Colombia con Venezuela, para que los niños Wayuú puedan estudiar y salir adelante".

