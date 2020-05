¡Qué entereza! La hija mayor de Kobe Bryant reaparece poco a poco en sus redes Después de dos tiernas felicitaciones a su hermana fallecida y a su mamá por sus recientes cumpleaños, Natalia Bryant recordó hoy al entrenador Altobelli, fallecido junto a su papá y Gigi en el terrible accidente aéreo. Aquí te mostramos los tres últimos posts de esta increíble jovencita de 16 años que acaba de ser golpeada por la tragedia. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus dieciséis años, no podemos imaginar el calvario que estará atravesando la hija de Kobe y Vanessa Bryant. La mayor de las cuatro hermanas, Natalia Bryant, perdió en un día a su papá y a su hermana menor de trece años, quedando al cuidado de su mamá y sus dos hermanitas pequeñas. Seguramente habrá sido el gran consuelo y el bastón en el que se apoya a diario la viuda de Kobe. La adolescente habrá hecho de tripas corazón para mostrar fortaleza y ayudar a que sus hermanitas, Bianka y Capri, sufrieran lo más suavemente posible el terrible golpe que ella, ya adolescente, ha tenido que vivir con completa consciencia. Poco a poco, Natalia vuelve a aparecer en sus redes con motivo de los últimos cumpleaños de las personas más cercanas a su corazón. No olvidó, por ejemplo, celebrar el reciente cumpleaños de su mamá, Vanessa Bryant. “¡Feliz cumple mamá! ¡Te amo tanto!”, dijo terminando con un corazoncito rojo. Y días antes no olvidó felicitar a su querida hermana fallecida, Gianna, en un post que nos sacó las lágrimas, el día que Gigi habría cumplido catorce años: “¡Feliz 14 cumpleaños Gigi! Extraño tu sonrisa todos los días aunque sé que siempre estás mirándonos del cielo sonriendo junto a papá. TE AMO”, dijo añadiendo la cara de un angelito para terminar. Hoy precisamente habría cumplido otro de los fallecidos en el accidente del 26 de enero, John Altobelli, y Natalia no olvidó un recuerdo para él en sus stories de instagram con una foto en la que el coach sonríe, ataviado con su uniforme deportivo. Bajo ella, Natalia añadió un gran corazón rojo y escribió el mensaje “Feliz cumpleaños, Señor Alto”. Image zoom IG Natalia Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Altobelli, el entrenador de béisbol que habría cumplido hoy 57 años, viajaba en el helicóptero siniestrado junto a su esposa Keri y su hijita Alyssa. Conocido cariñosamente como Coach Alto, estaba encargado del equipo de Orange Coast College, y llevó a los Pirates a lograr muchas victorias. Justo ayer salió al aire la noticia de que Vanessa Bryant había demandado al Departamento de Policía de Los Angeles después de que comenzaran a circular fotos de los fallecidos en el lugar del siniestro tras el accidente:“Había al menos 8 policías en la escena del accidente tomando fotos con sus celulares de los niños muertos, sus padres y entrenadores”, aseguró un portavoz de la familia. “La demanda es solo para encontrar a los responsables, proteger a las víctimas y asegurarnos de que nadie tenga que lidiar con este tipo de conducta en el futuro”.

Close Share options

Close View image ¡Qué entereza! La hija mayor de Kobe Bryant reaparece poco a poco en sus redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.