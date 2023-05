Natalia Bryant, hija de Kobe, tiene el trabajo que los fans de Beyoncé sueñan La primogénita del fallecido Kobe Bryant, Natalia, está trabajando nada más y nada menos que para Beyoncé. Que hace la joven con la famosa cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija mayor de Kobe Bryant y Vanessa Bryant, Natalia, tendrá un trabajo de verano por demás interesante, debido a que trabajará, nada más y nada menos, que con Beyoncé. La primogénita del fallecido basquetbolista está acompañando a la también empresaria en la Reinassance World Tour de la famosa cantante, según dio a conocer el medio estadounidense Access. Así, la joven forma parte del equipo de esta producción, cuya gira inició el pasado 10 de mayo de 2023 en Estocolmo, Suecia. Tras ofrecer algunos conciertos por Europa. La intérprete de "Crazy in love" regresará a América para presentarse en Canadá y Estados Unidos a partir de julio para concluir la gira el 27 de septiembre en Nueva Orleans. Natalia Bryant, quien estudia en la Universidad del Sur de California, está haciendo una pasantía en Parkwood Entertainment, el sello discográfico y la compañía de gestión que Beyoncé fundó en 2010. Además, no es la primera vez que ambas trabajan juntas, según refiere el mismo medio, debido a que la chica formó parte del video de la campaña de Adidas Ivy Park, en noviembre de 2021. "¡¡¡Estoy tan emocionada de ser parte de la nueva campaña de Ivy Park !!!! Te quiero mucho tía BB!!!", mencionó Bryant en aquel momento. Natalia Bryant y Beyoncé Credit: Steven Simione/Getty Images/Ian West/PA Images via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven también se dedica al modelaje y trabaja para la agencia IMG Models. Además, de pasar tiempo con su amigos, trabajar para Beyoncé y estudiar, apoya a su madre y a sus hermanas menores, Bianka y Capri. De hecho, hace poco todas se reunieron en la revelación de la huellas de las manos su padre, Kobe Bryant, en el Teatro Chino de Hollywood.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natalia Bryant, hija de Kobe, tiene el trabajo que los fans de Beyoncé sueñan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.