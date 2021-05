La hija mayor de Kobe Bryant nos partió el corazón con esta foto al recordar cumpleaños de su hermana fallecida Natalia Bryant compartió una foto de su feliz infancia junto a Gigi, quien hoy cumpliría quince años, y un emotivo mensaje. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco después de que Vanessa Bryant rindiera tributo a su hija Gianna, le tocó el turno a la primogénita de Kobe Bryant celebrar el recuerdo vivo de su hermana Gianna el día que habría cumplido sus quince años. Gigi, que así le llamaban cariñosamente en casa, falleció junto a su papá cuando el ídolo del baloncesto se trasladaba con ella en helicóptero a un partido cerca de Calabasas, en California. Natalia no solo perdió a su papá, también a su primera hermana, mejor amiga y compañera de aventuras. En un día tan difícil para ella como el de hoy, Natalia Bryant decidió compartir un recuerdo junto a Gigi cuando ambas eran pequeñas y no imaginaban la tragedia que años más tarde cambiaría a su familia para siempre. Natalia Gigi Bryant Credit: IG Natalia Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felices quince, Gigi", escribió en sus redes. "Te amo de aquí hasta la luna y de regreso". "Cuánta dulzura…" Respondió bajo la foto la mamá de ambas, Vanessa Bryant. "Tú y Gigi en Capri, Italia. Feliz cumpleaños, Gigi. Mami te ama hasta la luna y de vuelta, infinito más uno", escribió añadiendo un corazón. Natalia Bryant Credit: IG Natalia Bryant Así felicitó ella a su hija fallecida, horas antes desde sus propias redes, añadiendo el hashtag "quinceañera". "Querida Gianna, feliz cumpleaños número quince. Te amo. Te extraño cada día. Ojalá estuvieras aquí con nosotras. No hay palabras que puedan expresar cuánto te echo de menos. Te amo, mamacita", finalizó. Vanessa Bryant Vanessa Bryant | Credit: IG/Vanessa Bryant La viuda de Kobe compartió un bello retrato en el que ambas lucen sus mejores sonrisas. Muchas felicidades, Gigi, hasta el cielo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image La hija mayor de Kobe Bryant nos partió el corazón con esta foto al recordar cumpleaños de su hermana fallecida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.