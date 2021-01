Close

¡La hija de Kobe y Vanessa Bryant confiesa cómo logra superar sus momentos más difíciles! En nueva lección de sentido común y madurez, la primogénita de Kobe Bryant explicó a una seguidora sus secretos para sobrevivir los momentos más duros tras perder a su papá y a su hermana. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Faltan dos semanas para que se cumpla el primer aniversario de la tragedia que marcó el comienzo de un difícil 2020: el accidente de un helicóptero en el que fallecieron Kobe Bryant y su segunda hija, Gigi, rompiendo el corazón de su multitud de fans y, peor aún, el de sus seres queridos para siempre. Natalia Bryant, su primogénita, ha demostrado tener una madurez y un sentido común fuera de lo normal, al convertirse en el mejor apoyo de su mamá, Vanessa Bryant, después de perder a su adorado padre y a su hermana más cercana en edad, algo que sin duda es una píldora demasiado difícil de tragar. Image zoom Credit: REXFeatures/Shutterstock /The Grosby Group Pero con una nobleza destacable, Natalia Bryant contestó a una de sus fans, que le pidió que compartiera una foto de algún instante: “en el que estuvieras de bajón, pero nadie lo supiera”. Esto le contestó la bella hija de Kobe y Vanessa, compartiendo una fotografía con una sonrisa un tanto forzosa: “Creí que no te iba a contestar, pero pensé que sería importante compartirlo por si acaso alguien aquí está lidiando con sus propios problemas” comenzó. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sinceramente creo que lo más importante es rodearte de un pequeño círculo de gente en la que confíes y ser capaz de expresar tus sentimientos con ellos, cuando estás triste o no te sientes bien”, aseguró. “Sé bien que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es muy importante saber que nunca estás sola”, confesó desde el corazón. “Es algo que he aprendido durante el último año y en lo que continúo trabajando, con la ayuda de mi familia y mis amigos”, finalizó. Image zoom Credit: IG Natalia Bryant Además de su mamá, dos ángeles en el cielo deben estar muy orgullosos de esta preciosa jovencita...

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡La hija de Kobe y Vanessa Bryant confiesa cómo logra superar sus momentos más difíciles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.