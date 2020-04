Natalia Barulich envía mensaje a su ex Maluma y ¡él le responde de lo más amoroso! ¿Reconciliación a la vista? Mira aquí los detalles del intercambio de la ex pareja en las redes sociales. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La modelo y ex novia de Maluma, Natalia Barulich, recordó uno de los mejores momentos de su carrera con un agradecido mensaje dedicado al artista colombiano. Barulich publicó un video en su cuenta de Instagram sobre su participación como modelo principal del video del tema “Felices los 4” que la catapultó a la fama —y agradeció a su ex el haberle dado la oportunidad de ser parte del mismo. “Hace 3 años, 1.5 billones de vistas más tarde, este video cambio mi vida. Gracias por dejarme ser parte de él”, escribió Barulich, etiquetando al cantante. Él le respondió con el emoticón de un corazón rojo. “Ella era buena para ti”, “La pareja ideal", "Simple, acepta que la extrañas", fueron algunas de las reacciones de fanáticos expresando lo mucho que les gustaría verlos juntos nuevamente. Image zoom Instagram: Natalia Barulich SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma y Barulich, que estuvieron juntos por dos años, fueron vistos por última vez en un concierto del cantante en Los Ángeles en septiembre del año pasado. "Amo mucho a Juan Luis [Maluma], pero en este momento necesitamos un tiempo para nosotros y nuestras carreras, para que podamos seguir creciendo como artistas e individuos", dijo Barulich en una entrevista con Page Six del diario New York Post al referirse a su sorpresiva ruptura. Tras el fin de ese noviazgo, la modelo cubano-croata ha sido vinculada con el futbolista brasileño Neymar, de 28 año, con quien se le ha visto en varias ocasiones y al quien ella ha llamado su “partner in crime”. Ninguno de los dos han confirmado estar involucrados sentimentalmente. Advertisement

Close Share options

Close View image Natalia Barulich envía mensaje a su ex Maluma y ¡él le responde de lo más amoroso!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.