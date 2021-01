Close

Natalia Barulich agradece a Maluma, pero ya quiere dejar en el pasado ese romance Natalia Barulich reconoce lo importante que fue en su vida su romance con Maluma; sin embargo, quiere ser reconocida por sus logros profesionales. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El romance que Natalia Barulich y Maluma tuvieron un romance que estuvo en boca de todos. A más de una año de su separación, la modelo agradece al cantante que la hubiese contratado para participar en el video del tema “Felices los cuatro” porque la ayudó a ser conocida y fue el detonante del romance con el reguetonero. Sin embargo, quiere pasar la página sobre ese noviazgo. RELACIONADO: Natalia Barulich revela que su relación con Maluma fue "muy tóxica" Image zoom Credit: Instagram “Estoy muy agradecida de haber sido contratada para ese videoclip; porque ese video cambió muchas cosas para mí”, confesó Barulich al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “[Estar con Maluma] fue una experiencia y un romance que he dejado atrás en mi pasado”. Image zoom Credit: Instagram/ Maluma La DJ, nacida Estados Unidos pero de madre cubana y padre croata-alemán, quiere consolidarse un nombre en el mundo de la música sin cargar con el peso de haber sido movía del intérprete de “Hawaii” o ser relacionada románticamente con otros famosos como el futbolista Neymar. Sabe que cuenta con las herramientas para lograrlo. Image zoom “Ahora es mi momento, no quiero estar bajo la sombra de nadie”, advirtió. “Quiero hacer mi carrera como solista y ¡me encanta! Tengo mucha energía, mucho fuego, mucha pasión”. Natalia Barulich reveló que cuando estuvo con Maluma comenzó a aprender español y continúa aprendiendo porque le gusta mucho ese idioma. Pretende en 2021 combinar la carrera de modelo con su trabajo musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En mi pasada relación sentimental fue cuando realmente empecé a captar algunas palabras y frases, pero estaba aprendiendo español colombiano y entonces mis mejores amigos +, que son mexicanos, me decían ‘¿qué dices?, ¿Qué es eso?’; [ella respondía] ‘no lo sé; yo aprendía español en Colombia’. [A lo que ellos replicaban] ‘no, no, aprende el español mexicano’. Entonces, ahora mi español es una mezcla de colombiano y mexicano”.

Natalia Barulich agradece a Maluma, pero ya quiere dejar en el pasado ese romance

