Natalia Barulich rompe el silencio sobre su ruptura con Maluma y encara los rumores de un nuevo romance con Neymar ¿Qué dijo Natalia Barulich sobre su ex Maluma? ¿Qué dijo sobre los rumores de romance con el futbolista brasileño Neymar? ¡La modelo de raíces cubanas y croatas lo aclara todo! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Natalia Barulich rompió el silencio sobre su ex, el cantante Maluma, hablando por primera vez de la ruptura. Tras dos años de relación en los que la hermosa pareja mostraba su amor y pasión en alfombras rojas, tarimas de conciertos y redes sociales, muchos se sorprendieron cuando en octubre una fuente cercana al intérprete confirmó a People en Español que se había separado de la modelo estadounidense de raíces cubanas y croatas. Ahora ella habló en exclusiva con Al rojo vivo (Telemundo) para contar su versión de los hechos. “Es nuestra vida privada y es para nosotros”, dijo, sin dar detalle sobre los motivos por los que terminaron su relación. Image zoom También abordó los rumores de un supuesto romance con el futbolista brasileño Neymar, negándolo rotundamente. “Neymar es solo mi amigo y los medios inventan todas estas mentiras”, aseguró. Barulich dijo haber sido víctima de bullying cibernético después de separarse del cantante colombiano. “Me estaba volviendo loca, recibía mensajes dementes. Algunos de los fanáticos están tan locos, me mandaban amenazas de muerte y eran muy crueles conmigo”, confesó sobre los seguidores de Maluma. “Yo estoy simplemente viviendo mi vida sin hacer nada malo y no está bien que una mujer sea acosada en las redes sociales de esa manera”. La modelo también habló de Julieta, la perrita que Maluma le regaló en la Navidad del 2017 poco después del inicio de su relación, tras conocerse en el rodaje del sensual video musical “Felices los 4”. Según ella, Maluma recién le pidió ver a la perrita y ella está de acuerdo, ya que siguen siendo amigos, asegura. “Era nuestra perra”, dijo. “No hay odio, nada. Tuvimos una relación hermosa y ahora es mi tiempo de enfocarme en mi trabajo y en mí misma”. Image zoom Barulich, quien debutará como cantante, está grabando temas en el estudio y en el 2020 lanzará su primera canción “Selva”. También tiene una nueva colección de bikinis con Luli Fama. “Es mi estilo, muy sexy, muy elegante, muy femenino”, dijo sobre su proyecto de moda. ¿Hay tiempo para un nuevo amor? “¡No, no, yo no quiero!”, dijo entre risas. Veremos quién será capaz de conquistar su corazón. Advertisement

Close Share options

Close View image Natalia Barulich rompe el silencio sobre su ruptura con Maluma y encara los rumores de un nuevo romance con Neymar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.