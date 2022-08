Natalia Alcocer se defiende de los comentarios que la señalan como "mala madre" La actriz y participante de La casa de los famosos también defendió a Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, por sufrir el mismo tipo de ataques. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos acabó, pero con ella nacieron bonitos romances y grandes amistades, entre ellas, la de Toni Costa y Natalia Alcocer. Los amigos y mejores cómplices del reality tuvieron una cita virtual por Instagram, donde hicieron un directo para sus seguidores. El mismo llegó a reunir hasta casi tres mil personas, quienes quisieron escuchar las bromas y el buen rollo que emanan. Pero también hubo un momento para ponerse serios. Sobre todo Natalia, quien frente a todos los que allí se reunían, quiso responder a quienes la acusaban de mala madre por tener un nuevo novio después de la ruptura con su exmarido, Juan José Chimal Velasco. Natalia Alcocer Natalia Alcocer | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) En medio de su charla con Toni, hizo un parón para hablar alto y claro sobre su papel de madre y poner en su lugar a quien hablan alegremente y con mala intención de ella. "Me enoja el tema de cómo se juzga a las mamás, que una mamá con hijos, chambeadora, divorciada, que tenga una pareja la hace como 'está con el novio y abandonó a sus hijos, mira a Natalia, en lugar de estar con las niñas, está con Mike'", explicó en este en vivo. Una actitud que reprochó al comprobar que eso no suele pasar con los exmaridos, concretamente con el suyo, de quien no comentan igual si sale o entra con la misma inquina. "Ahí nadie les juzga, ¿no? A los hombres es como, pues es el papá. Qué fijación el ponernos el mala madre, ¿con qué derecho?", dijo muy molesta. Toni Costa y Natalia Alcocer Toni Costa y Natalia Alcocer | Credit: IG/ Toni Costa y Natalia Alcocer Además de defenderse a sí misma, también sacó la cara por su "cuñada", Evelyn Beltrán, novia del bailarín, quien ha sufrido este tipo de injurias. "Párenle el tren con mi cuñada, no vale que juzguen a una mujer por lo que vean en Instagram... Tenemos parejas, tenemos una relación formal, cuidamos a nuestros hijos y los sacamos adelante, parece que por ser mamá ya nunca en tu vida puedes ser mujer, se te acabó el ser mujer", prosiguió bajo la mirada de Toni, quien asintió en todo momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín estuvo de acuerdo en todo e insistió en algo, "libertad de expresión", sí, "falta de respeto", no. Según su opinión la gente habla por lo que ha experimentado en su vida y eso hace que muchas veces crucen la línea que nunca se debería pasar. Toni Costa Toni Costa y Natalia Alcocer juntos en Miami | Credit: Instagram Evelyn Beltrán La conversación acabó demostrándose todo el cariño del mundo y agradeciendo la bonita amistad que nació en la casa. Natalia está encantada con su nueva pareja, Michael Cohn Del Real, con quien disfruta de un noviazgo de lo más feliz. Ella y su novio han congeniado a la perfección tanto con Toni como con Evelyn, con quienes siempre que tienen la oportunidad se ven y charlan. Uno de los premios que se han llevado de la casa.

