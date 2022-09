Natalia Alcocer muestra imágenes de violencia física por parte de su exesposo Tras hacer una denuncia pública, Natalia Alcocer dio a conocer las pruebas de lo que está sufriendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Natalia Alcocer dio a conocer que era víctima de violencia doméstica por parte de su exmarido, Juan José Chimal Velasco. Ahora, da a conocer su situación y lo que sus hijas sufren ante las agresiones del mencionado señor. "Me uno a no callar . Esto es una pequeña muestra de la violencia que viví con mi agresor. Me rehuso a que mis hijas crezcan con este patrón de violencia. Hoy salto como una leona a defenderlas", escribió Alcocer en su cuenta de Instagram. "La Fiscalía de la Ciudad de México y las autoridades ¡no hacen nada! No quiero nada de ese hombre, solo paz para poder sacar adelante a mis hijas. Temo por mi integridad y la de mi familia", continuó. "Este no es mi grito, es el grito de muchas mujeres violentadas. ¡Basta! Ayúdame a compartir e interactuar. Justicia para mis hijas. Justicia para Natalia Alcocer". La actriz acompañó el texto con un video donde muestras diversas imágenes de la violencia que tanto ella como sus hijas han sufrido por parte de Chimal Velasco. "El es Juan José Chimal Velasco, mi expareja y agresor", mencionó. "Hoy alzo la voz porque temo por mi vida. He vivido un infierno durante cinco años; violencía psicología, física, emocional y agresión sexual". Natatalia Alcocer Credit: Instagram/@nataliaalcoceroficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La juez Dulce García Morales Reyes infló a mi agresor. Lo hizo sentir que el podía hacer cualquier cosa, aún estando vinculado por violencia, dejarlo salir del país. Ahorita se burla el señor en redes sociales. Sigue violentando a mis hijas. Divirtiéndose a costillas del sufrimiento y salud mental de mis hijas", agregó. "Que no solamente se siente intocable y que varias veces repitió durante mi relación y que me violentaba con el hecho de que él era intocable, que el expresidente Enrique Peña Nieto lo tenía protegido. No olvidemos que la violencia es como un cáncer, si lo eliminamos a tiempo podemos eliminarlo". Natalia Alcocer cerró su testimonio solicitando el apoyo público. "Ayúdame a compartir para que la Fiscalía y las autoridades hagan justicia, y este agresor vaya a la cárcel. Si algo me pasa a mí, mis hijas o a mi familia culpo a este hombre y su tráfico de influencia", dijo. "No es mi voz, es la voz de todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia en este país. Justicia para mis hijas". "Yo soy el anuncio de un feminicio", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natalia Alcocer muestra imágenes de violencia física por parte de su exesposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.