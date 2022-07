Natalia Alcocer hace fuerte revelación sobre la novia de Toni Costa: "¡Muero por contarle!" En un directo con sus fans tras su salida de La casa de los famosos, la famosa Vikinga compartió una sorprendente noticia sobre Evelyn Beltrán, pareja del bailarín español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pintaba como una de las favoritas para la final, pero no pudo ser. Finalmente Natalia Alcocer se convirtió en la undécima expulsada de La casa de los famosos. Su paso por el reality ha tenido muchos puntos y etapas importantes, pero ha sido su sincera amistad con Toni Costa de los detalles que más cautivó a la audiencia. Sus charlas como padres, sobre la vida y sus constantes bromas hacían las delicias del público. Su partida ha dejado al español triste, pero sabe que ya queda poco y su amistad continuará fuera de la casa. ¡Lo que no se imagina es lo que ha pasado con su novia Evelyn Beltrán fuera de ella! Era Natalia quien a través de un directo en Instagram contaba felizmente sorprendida la anécdota que tuvo lugar con la pareja de Toni. Natalia y Toni Natalia y Toni | Credit: IG/Natalia Alcocer "Ustedes saben que Tonifacio y yo éramos super besties dentro de la casa, pues resulta que el Michael y Evelyn resultaron ser besties aquí afuera, se mensajeaban, estaban ahí, en apoyo y toda la onda... Muero porque salga Toni y contarle, imagínense... Se va a morir de que su corazón y mi corazón, que nos contábamos allí adentro, son super besties, y se mensajeaban y se apoyaban, y toda la onda", dijo emocionada en esta charla abierta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una reacción de la que inmediatamente Evelyn se hizo eco en sus redes contestando con un "besties y felices los 4". Natalia Alcocer Natalia Alcocer | Credit: IG/Evelyn Beltrán La novia de Toni Costa ha sido su máxima defensora junto a su familia. Su perfil en redes y sus historias han sido un constante apoyo al coreógrafo con videos, campañas y declaraciones de amor que han tenido un efecto super positivo. El papá de Alaïa sigue en la casa y es, para muchos, un merecido ganador.

