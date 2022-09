"Tengo miedo": Natalia Alcócer, exconcursante de La casa de los famosos, denuncia violencia doméstica Natalia Alcócer pide ayuda y asegura que fue víctima de violencia doméstica. La exconcursante de La casa de los famosos confiesa: "tengo muchísimo miedo". ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su cuenta de Instagram, Natalia Alcócer compartió un video donde se ve llorosa y asegura tener miedo. "Tengo muchísimo miedo", dice la exconcursante del reality show La casa de los famosos. "No quiero ser parte de las estadísticas". "Juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, juro que confío que el bien va a triunfar, pero tengo muchísimo miedo. Ya hoy me cansé, ya hoy estoy cansada y voy a hacer esto por mis hijas, porque quiero que dejen de vivir lo que están viviendo, quiero que dejen de tener violencia en su vida", añade en el video. "Si me salí de dónde me salí es para buscar tener paz". La actriz y conductora mexicana usó sus redes sociales para pedir ayuda. "Mi violentador se llama Juan José Chimal Velasco, hoy le pongo nombre, apellido y cara. Estoy cansada —que desde que estaba casada con él o estaba en pareja con él— se me amenazó, que él era inmune, que él era intocable por ser el excuñado del señor presidente Enrique Peña Nieto, que a él no le iba a pasar absolutamente nada. Fue parte por lo que yo soporté tanta violencia en mi vida. ¿Por qué cómo iba a salir de ahí, cómo iba a lograrlo, cómo me iba a enfrentar ante un titán como esos? Pero me atreví", dijo. "Me violentó". Alcócer denuncia que no recibe ayuda económica del padre de sus hijas. "Lo único que quiero es paz, no quiero un peso. Quiero que este señor esté en la cárcel. Quiero que deje a mis hijas tranquilas. Quiero que mis hijas puedan tener una vida normal. Yo trabajo, no tengo miedo a trabajar. No me duele gastar un peso en mis hijas, ni uno", afirmó. Natalia Alcocer Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Ella asegura que la fiscalía en México no la ha apoyado ante esta situación, y se ha sentido desprotegida. "La fiscalía y el sistema que se supone que nos tiene que cuidar no lo hace. Al parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que sea un asunto grave, para que al señor lo metan en la cárcel", concluyó.

