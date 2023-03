Natalia Alcocer fue detenida en México en avanzado estado de embarazo y luego llevada al hospital Natalia Alcocer fue detenida en México y luego llevada en ambulancia al hospital tras quejarse de tener contracciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con un avanzado estado de embarazo, Natalia Alcocer fue detenida en México. La exconcursante de La casa de los famosos asistió a los juzgados familiares donde había sido citada para hablar sobre la pensión alimenticia de sus hijas, reporta Al Rojo Vivo (Telemundo). 'La Vikinga', como la llaman sus fanáticos, ha acusado a su expareja, Juan José Chimal Velasco, de violencia física. Julio Hernández, el abogado de Chimal Velasco, habló sobre la detención de Natalia Alcocer. "Está siendo arrestada, y eso es consecuencia de que la señora no ha cumplido con ciertas determinaciones que llevó a cabo un juez familiar. Ella debe llevar a su hija menor al centro de convivencia familiares del tribunal superior de justicia de la Ciudad de México para que pueda convivir con su papá", dijo. La actriz mexicana fue detenida por las autoridades mexicanas, y poco después fue llevada en una ambulancia al hospital tras sentirse mal y quejarse de tener contracciones, reveló su padre Eduardo Alcocer. Natalia Alcocer Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Natalia luego compartió un mensaje en sus Instagram Stories, diciéndole a sus seguidores que ya se sentía mejor y que debía guardar reposo absoluto. "Los quiero Vikingos, estamos bien", escribió desde el hospital. Natalia Alcocer Credit: Instagram/ Natalia Alcocer SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La abogada de Natalia Alcocer dijo que el padre de sus hijas no le ha pagado la pensión alimenticia. Luego se publicaron varios mensajes en la cuenta de Instagram de la actriz. "A las personas que quieran apoyar y parar esta injusticia los vemos mañana para la audiencia donde realmente se necesita proceder y encarcelar a un verdadero delincuente, un agresor y golpeador, y no a la mujer que saca adelante a sus hijas", dice un mensaje en sus Instagram Stories. Natalia Alcocer Credit: Instagram/ Natalia Alcocer Otro mensaje, reza: "Esto no es por Natalia, es por todas las mujeres que son violentadas y puestas en emboscadas por sus agresores sin importar sus menores hijas. La lucha de egos no es algo que esté en la mesa. Como siempre lo hemos demostrado, nuestra meta es el bienestar de las niñas, y en estos momentos, de Natalia y el bebé".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natalia Alcocer fue detenida en México en avanzado estado de embarazo y luego llevada al hospital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.