Natalia Alcocer demanda a su madre por un préstamo: "Todo lo que tengo es de mis hijas" Un nuevo problema legal se desata en la vida de Natalia Alcocer, quien el año pasado estuvo envuelta en otra controversia a causa de exmarido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 fue un año difícil para Natalia Alcocer debido a que tuvo una batalla legal con su exesposo, Juan José Chimal Velasco, por violencia intrafamiliar. Dicha situación, se hizo pública porque la exparticipante del reality La casa de los famosos hizo una denuncia pública también. Ahora, la famosa está en un nuevo conflicto jurídico pero ahora con su madre Lourdes Alcocer, quien no le pagó un préstamo e inició una serie de agresiones en contra de su hija. "Lo hice porque ella me dijo que estaba levantado una denuncia en mi contra, entonces yo lo único que hice fue defenderme", explicó Natalia al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Hubo dinero de por medio, que de buena fe se dio, y bueno, sí tiene que regresar [el préstamo]. Es de mis hijas, todo el dinero y todo lo que yo tengo es de mis hijas, y cuando yo se lo presto, se lo presto de todo corazón [pero] voy a poner ante cualquier persona a mis hijas". La también exconcursante de Survivor México mencionó que el préstamo fue para que la señora invirtiera en negocio y cuando no le pagó, en la fecha acordada, comenzó a insultarla y amenazarla. Pese a todo, dejó claro el cariño hacia su madre y advirtió que prefirió hablar del tema para evitar información errónea que surgiera en otras fuentes. Natalia Alcocer Premios de la Radio - Red Carpet Natalia Alcocer | Credit: Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo amo mucho a mi mamá, esa relación que tenemos es increíble, la admiro mucho, es una gran mamá", mencionó. "Pero no por el hecho de que una persona esté pasando un mal momento en su vida, puede echar a perder algo de suma importancia". Natalia Alcocer está dispuesta a defender el patrimonio de sus hijas a toda costa, según enfatizó.

