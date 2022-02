¡Exmujer de Chyno Miranda da un giro radical a su carrera! Así se gana la vida ahora Natasha Araos emprende un nuevo proyecto laboral lejos del modelaje y las cámaras con el que ha sorprendido a todos ¡y que ya es todo un éxito! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una mujer nueva. Natasha Araos ha demostrado que los obstáculos son para superarlos. Después de un 2021 lleno de retos personales, la feliz mamá de Lucca ha arrancado el 2022 con una lista de jugosos proyectos entre los que se incluyen una nueva aventura laboral. Mucho más asentada en su nuevo hogar, la venezolana ha compartido con sus casi dos millones de seguidores cuál es esa nueva ilusión profesional que la tiene tan ocupada y entusiasmada. A través de sus redes, Natasha ha dado a conocer ese nuevo emprendimiento con el que espera tocar las vidas de otros. Natasha Araos Natasha Araos | Credit: Captura de Profitfi Se trata de un curso dirigido por ella en el que explica y enseña "cómo beneficiarse en la bolsa de valores. Como saben a mí siempre me ha gustado tratar de ayudar a otras personas, por eso cuando conocí a este grupo de amigos y me enseñaron esta estrategia que usan me sorprendió lo fácil que es y que cualquier persona lo puede hacer desde cualquier parte", cuenta en el video de presentación de la empresa Profitfi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como muestran las imágenes, la feliz mamá se encarga personalmente de formar a quienes tomen el curso, aportando conocimientos y herramientas para tener una mayor y abundante salud económica. Nastasha Araos Nastasha Araos | Credit: Captura Profitfi Natasha Araos Natasha Araos | Credit: Captura Profitfi "Así que decidí compartir con ustedes que son mi comunidad virtual y siempre han estado ahí para mí esta educación, para que obtengan conocimientos sobre este mundo y realizar un curso en español para que todos ustedes tuvieran la oportunidad de aprender y usar la misma estrategia y que puedan tener un ingreso extra", prosigue en el video. Un curso para el que está trabajando de lleno y dejando en él horas de esfuerzo y desempeño. Los resultados empiezan a verse y Natasha está más que feliz nunca. El nuevo año arrancó con fuerza y, por lo que se ve, ¡esto apenas empieza! ¡Muchas felicidades!

