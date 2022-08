Nanpa Básico prefirió ser rapero a literato para dar a conocer sus vivencias

Si bien a los 10 años Nanpa Básico descubrió su gusto por la literatura, estaba consciente que los libros no eran la mejor opción para dar a conocer lo que realmente quería expresar; así, encontró en el rap la herramienta que podría ayudarlo a difundir sus vivencias de la mejor forma y siendo un adolescente escribió su primera canción. "Descubro primero mi pasión por la literatura. Me llamó mucho más la atención la literatura que la música y, luego, empecé a pensar en un formato que me permitiera sacar lo que escribía, que no fuera un libro porque era un niño de 13 años y me parecía que eran aburridos los libros y quería otra forma", confesó a People en Español.

"Alterno a mi realidad, veía que en el rap todo el mundo escribía lo que pensaba, lo que sentía, lo que le pasaba y dije 'esto es lo que quiero'. Y empecé a aprender ha hacer rap y combiné ambas", agregó. "No me veía como un escritor y no había escritores en el barrio, había raperos. Los raperos son escritores de lo que les pasa y hablan en primera persona. La temática del rap es súper libre, si te pasó un situación como tu papá la cuentas, si se te murió un hermano y eso te está haciendo sentir mal lo cuentas, si alguien no te cayó bien lo cuentas y el otro te va a responder desde su barrio. Y era un poco más así; entonces, decía 'quiero que me permita la libertad'".

Ahora, con 32 años de edad y 15 años de carrera artística, Francisco David Rosero Serna, nombre real del cantante, se ha consolidado como uno de los exponentes del rap colombiano y se destaca por tener un estilo muy particular. "Canto aunque ni cante. No tengo mucha técnica, de hecho no soy músico, no se mucho de música", confesó. "Siento que mi música en sí misma es súper diferente y para todas las personas que están en el gremio del rap saben eso. Si es buena o mala ya es de cada quien, es un criterio personal. Pero si es muy particular; es decir, los fonemas que utilizo, la métrica como la utilizo".

Nanpa Básico Credit: Jerry Budar

"Como no tengo eso en mi cabeza soy totalmente libre en mis esquemas, formas. Lo qué hago, a veces con la voz, hay unas cosas que técnicamente no son correctas, como que desafinan, algunos vibratos, pero que al último es la identidad que tengo con mi voz y es lo que hace que suene a Nanpa, siento que eso es lo que me permitido salirme de la academia. Entonces, solo hago cosas de donde me sale, como me sale y como lo siento. Lo que escribo y lo que canto también", agregó. "Cuando tu música, tu creación tiene mucha identidad y está muy impregnada de ti ya tiene un eje diferenciador y, la verdad, no sueno parecido a nadie; entonces, es muy fácil darse cuenta cuando es una canción de Nanpa".

Nanpa Básico Credit: Jerry Budar

El compositor está promocionando dos temas "Lejos de ti" e "Idilio". "'Lejos de ti es precisamente es la forma en la que tú te desprendes de ese alguien y le dices lo doloroso que está siendo, pero hay que dejarse porque es lo más sano, aunque duela", explicó: "'Idilio' es una canción con Ryan Castro, que es un música colombiano, que es un artista global. Es un gran músico, un gran ser humano y un pelado con muchas ganas. Idílico es lo que es fácil, fortuito, rápido y hay amores idílicos y coincidimos en ese momento una canción hacia algún amor idílico y por ahí se fue la cosa. Escribimos un dance muy bonito, y muy extraño, no está ni en su cancha, ni la mía".

"El éxito nunca está arraigado a la cantidad de dinero que ganes",

Nanpa Básico

El rapero asegura que "mi rap lo puede escuchar cualquier persona" porque "utilizo la literatura, la figura literaria, la forma de encriptar el mensaje para que los niños me entiendan cuando sean adultos también". Considera que su música es "una opción muy diferente a todo lo que está sonando normalmente" y conlleva "la identidad versus la responsabilidad de la palabra, es un poco lo que es Nanpa".