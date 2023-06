Nailea Norvind reacciona a críticas por tener un novio 17 años menor Desde hace un tiempo, Nailea Norvind mantiene un romance con un fotógrafo que es varios años menor; lo cual, le ha ocasionado señalamientos. Ante ello, la actriz se pronuncia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace año y medio, Nailea Norvind mantiene un romance con Patricio Mercadez, quien es 17 años menor que la actriz. Esto le ha provocado una serie de críticas hacia la famosa donde, además de la diferencia de edad, se asegura que esconden el idilio. Ante ello, la actriz reaccionó al respecto. "Dicen que nos hemos estado escondiendo, pero para nada; así como nos ven ahora, hemos estado así, todo el año y medio, felices de la vida", advirtió Norvind al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Ha venido a todas mis alfombras rojas, a todos mis estrenos". Respecto a la diferencia de edad, la intérprete de Flavia Vilchis en la telenovela Vencer la ausencia, asegura que eso no ha representado ningún problema; por el contrario, se llevan muy bien. Incluso, reveló que se conocieron gracias a los productos orgánicos que ella vende. Nailea Norvind y su pareja Credit: Instagram / Nailea Norvind SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos en tiempos muy modernos ¡¿no?!. El modelo que estaba establecido de cómo nos tenemos que relacionar en el amor y como parejas, y como matrimonios, ya está un poco obsoleto", enfatizó. "Creo que tenemos que aprender a escucharnos y respetamos. Y si hay respeto, es consensual y de dos, ¡qué viva el amor!". Nailea Norvind reveló cuáles son los atributos de Patricio Mercadez que la conquistaron. "Es una persona sana, que piensa en su salud y eso es importante cuando coincides en esa búsqueda. A mí algo que me encanta de Patricio es que es muy conectado con él mismo, con su entorno, con la naturaleza. Entonces, para mí es una cosa fundamental", mencionó. "Es impresionante como aprendo de alguien más joven; me encanta su curiosidad de vida, lo que me aporta".

