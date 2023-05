Nailea Norvind derrocha miel en las redes con su pareja pese a las críticas por su diferencia de edad Es la primera vez que la actriz comparte fotos en sus redes besando a quien, según reportes, es su novio argentino de 36 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nailea Norvind Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El amor tocó a la puerta de Nailea Norvind. Así lo dejó ver la actriz en sus redes sociales, donde compartió fotos por primera vez con quien le robó el corazón, un artista argentino con el que se lleva 17 años Fue en su perfil de Instagram que la estrella de telenovelas como Quinceañera y Cuando llega el amor publicó una serie de imágenes disfrutando de un día soleado en la playa, en traje de baño de dos piezas y acompañada de su galán, el artista plástico argentino Patricio Mercedes. En los selfies, la pareja luce sonriente y hasta comparten sonrisas de complicidad y un beso en los labios. Norvind, de 53 años y quien reveló en el pasado que es bisexual, acompañó la publicación con dos emoticones: uno de uno pato y otro de un corazón bombeando sangre. Nailea Norvind y su pareja Nailea Norvind y su pareja Left: Credit: Instagram / Nailea Norvind Right: Credit: Instagram / Nailea Norvind Las reacciones de los internautas no faltaron y si bien algunos criticaron la diferencia de edad, otros la felicitaron por abrirse al amor y buscar su felicidad. "Te ves feliz", "qué viva el amor", "bien por ella", "te ves espléndida", "rejuveneciste", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista mexicana de estuvo casada nueve años con el empresario Fernando González, quien es el padre de sus dos hijas, Naian y Tessa Ía y del que se divorció en 1997. Unos años después, hizo público su romance con el artista mexicano José Castañeda Lepov, con quien finalizó su relación a finales del 2020.

