¡Novia de Marc Anthony agradece públicamente que defiendan su amor en redes! La joven Nadia Ferrera no es inmune a las críticas por su relación con el cantante, quien le dobla la edad. ¡Así agradeció las palabras de la conductora de La mesa caliente que le mostró su apoyo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rompecorazones de Marc Anthony continúa con sus conquistas indiscriminadas de bellas mujeres. Después de su último romance conocido con la modelo brasileña Madu Nicola, ahora el cantante afirma con sus imágenes que la joven Nadia Ferreira de 22 años, quien fue Miss Paraguay, es la nueva reina de su corazón. La notable diferencia de edad entre ellos, Marc Anthony tiene 53, ha hecho que a la pareja le lluevan las críticas, y cuando una de las conductoras de La Mesa Caliente, Alex Aspi, salió en defensa de la escultural reina de belleza, su amiga quiso agradecer públicamente el gesto y Nadia Ferreira le contestó desde sus historias. Una vez que Marc Anthony confirmó la relación con su nueva novia durante su último concierto en la ciudad de Los Ángeles, donde la pareja posó junto a varias celebridades como Eva Longoria, Pepe Bastón y Oscar de la Hoya, la opinión pública se desató acerca de esta nueva conquista del puertorriqueño. Él reaccionó con un "que Dios les multiplique todo lo que Vds. nos desean", dejando la puerta abierta al karma y allá cada cuál con sus opiniones. Alex Aspi se encontraba contestando una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, cuando alguien le preguntó: "¿Qué opinas que Nadia está enamorada?", a lo que la conductora de La Mesa Caliente no dudó en contestar: "¡Que qué padre! No hay nada más bonito que estar enamorada y ella sabe que le deseo todo el amor del mundo", dijo compartiendo una cariñosa imagen de ambas. Nadia Ferrer Credit: Claudio Lavenia/Getty Images Alex Aspi Nadia Ferrer Credit: IG Alex Aspi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La novia de Marc Anthony no dudó en compartir el mensaje en sus propias historias y añadió tres corazones a la imagen en señal de agradecimiento. Alex Aspi Nadia Ferrer Credit: IG Nadia Ferrer Si en 2021 Nadia fue elegida Miss Paraguay, la escultural modelo logró quedar como primera finalista en el certamen de Miss Universo. Nadia Ferrer Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images Nadia Ferrer Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Al parecer, la impactante modelo habla varios idiomas, inglés, portugués, italiano… Y ama los deportes de riesgo.

