Nadia Ferreira reaparece por primera vez tras fuertes rumores de embarazo y deslumbra Esto es lo que ha dicho la esposa de Marc Anthony una semana después de su boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple una semana de uno de los días más importantes de su vida, Nadia Ferreira ha reaparecido en sus redes más feliz que nunca. En medio de fuertes rumores de embarazo, la ya esposa de Marc Anthony ha compartido un mensaje al mundo lleno de felicidad. Al mismo le acompañan nuevas fotos del día de su boda junto al artista, a familiares y amigos que estuvieron presentes en esta fecha tan especial. "Recuerdos de un día único, mágico e inolvidable", escribió. Nadia Ferreira Nadia Ferreira attends the 9th Annual Maestro Cares Foundation Gala at Cipriani Wall Street. | Credit: Photo by Gary Gershoff/Getty Images La Miss Paraguay dio más detalles de lo que fue su vestido de ensueño, su peinado y el impresionante ramo de flores frescas que le acompañó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También presumió a sus damas de honor y algunos de los momentos más románticos junto a Marc, una vez convertidos en marido y mujer. La modelo y su esposo han vuelto a hacer titulares, esta vez no por su boda, sino por los rumores de un posible embarazo. El conductor Álex Rodríguez así lo informaba en su programa, Siéntese quien pueda, asegurando que "está confirmadísimo" y de una fuente absolutamente fidedigna. Según el presentador español, la maniquí podría tener 4 meses de embarazo. Por ahora, ni Marc ni ella han confirmado tal noticia. Lo que sí han presumido es su alegría por ese día y, en el caso del artista, su nuevo trabajo con Maluma, "La fórmula".

