Nadia Ferreira hace su primera aparición pública tras haberse convertido en madre Luego de permanecer cuidando a su bebé, Nadia Ferreira regresa al ojo público en un evento muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que Lionel Messi ha sido contratado para formar parte del Inter Miami CF. Para presentar al jugador, se llevó a cabo un evento, el domingo 16 de julio de 2023, donde estuvieron presentes el Comisionado de la MLS, Don Garber, el propietario de Inter Miami, Jorge Mas, el copropietario, Jose Mas y el copropietario de Inter Miami, David Beckham. En dicha presentación llamó la atención de otros invitados especiales como Marc Anthony con su esposa Nadia Ferreira, quien tuvo su primera presentación pública tras haberse convertido en madre. La modelo posó junto a su marido Messi y Beckham; de hecho, fue el cantante quien dio a conocer la imagen, en blanco y negro, donde él se encuentra en medio del siete veces ganador del Balón d'Or y la madre de su hijo menor; junto a Messi se encuentra Beckman. "Bienvenido a Miami, Lionel Messi", escribió Marc Anthony para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Instagram Nadia Ferreira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas se pronunciaron de inmediato ante esta instantánea y llenaron de halagos a la madre debutante. "Mira, yo sé que esto es sobre Messi, pero la recién mamá se ve hermosa"; "Una reina de belleza, un rey de la salsa y un rey del fútbol. Que lindos"; "El campeón del mundo y Nadia Ferreira"; "Una reina y un tercia de reyes"; "Messi y Nadia juntos"; "Que buena foto; los grandes y con la diosa Nadia Ferreira", y "Nadia te ves divina", fueron algunos comentarios. Todo parece indicar que Nadia Ferreira tuvo un gran tino en elegir este momento tan especial para dejarse ver nuevamente y al lado de Marc Anthony, quien la tomó de la cintura mientras posaban.

