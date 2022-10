Nadia Ferreira dice cómo se las arregla para ser la novia de Marc Anthony Nadie Ferreira no solo debe lidiar con lo que conlleva haber tenido éxito como modelo, sino con ser la novia de Marc Anthony. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Jason Koerner/Getty Images Bien sabido es que no es nada fácil ser la novia de una celebridad, y más cuanto tú mismo eres una celebridad. Así es la vida de Nadia Ferreira, quien no solo debe lidiar con lo que conlleva haber tenido éxito como modelo y ser una de las finalistas del Miss Universo 2021, sino con ser la novia de una figura como Marc Anthony. En una entrevista con Level, la joven de 23 años reconoció que muchas veces los famosos deben lidiar con la presión que trae la fama, pero ella ha sabido resolverlo de la mejor manera posible. "El hecho de haber empezado a trabajar en los medios desde muy pequeña me ayudó a madurar antes de tiempo. Algo con lo que tenemos que lidiar las figuras públicas es la presión", afirmó la paraguaya. Marc Anthony y Nadia Ferreira Credit: Instagram/@nadiatferreira "Estoy abierta a aprender diariamente, enfocarme en lo positivo y tratar de ser un ejemplo de bien para otras personas. Somos seres humanos y no existe la perfección, pero sí puedo decir que me interesa dejar un legado positivo", añadió. A pesar de todo con lo que tiene que lidiar a diario, Ferreira se ha abierto al amor como nunca antes. "Marc llegó completamente de sorpresa, el amor tocó mi puerta y lo dejé pasar. Me encuentro más feliz y bendecida que nunca", dijo. No obstante, también está muy enfocada en su carrera profesional, que le lleva bastante tiempo. "Me considero una persona ambiciosa de manera positiva y creo que todo se logra trabajando duro", sostuvo. Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: Marc Anthony/IG "Soy superhiperactiva, lo que me lleva a tener actividades constantemente. Siempre es bueno tener tiempo para uno mismo, entrenar, hacer deportes, comer saludable, ver una serie o trabajar, y siempre encuentro la manera de hacerlo", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy enfocada en ser mejor persona, aprender y seguir trabajando para cumplir mis metas. Tengo varios proyectos en curso y próximamente los estaré compartiendo con ustedes. Mientras tanto, seguiré trabajando en el mundo de la moda, poniéndome a disposición de la comunidad para el bien común", aseguró la joven.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadia Ferreira dice cómo se las arregla para ser la novia de Marc Anthony

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.