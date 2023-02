El desconocido pasado de Nadia Ferreira cantando y bailando en un reality de Paraguay Con 15 años la reina de belleza y futura esposa del cantante Marc Anthony deslumbró en su país al debutar en un popular programa. "Promete ser una de las revelaciones de la TV" ¡tenemos el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Nadia Ferreira despegó siendo ella muy joven, prácticamente una niña, al convertirse en reina de belleza en su natal Paraguay y despegar posteriormente como modelo. Lo que no saben es que antes de hacerse un hueco en el mundo de la moda y de conquistar el corazoncito del salsero Marc Anthony —de quien espera un hijo— la joven proveniente de Villarrica probó suerte en la televisión mostrando sus aptitudes para el canto y el baile en un popular reality de su país. Todo ocurrió en el 2015 cuando Ferreira fue elegida para participar en el show Parodiando Paraguay donde celebridades locales competían una contra la otra haciendo parodias e imitaciones de artistas nacionales e internacionales. El reto era importante para Ferreira quien entonces rondaba la tierna edad de 15 años y quien ya ostentaba el título de Miss Teenager Paraguay. La futura señora de Muñíz tuvo que meterse en la piel de celebridades como Taylor Swift para interpretar su éxito "Shake It Off", de 1989. La participación de Nadia Ferreira en el reality Parodiando Paraguay quedó inmortalizada en este video: Al aparecer en el show El resumen, de ese mismo año, Ferreira habló sobre su participación en el reality para el cual fue seleccionada por encima de muchísimas otras modelos llamadas para participar en el programa. "¡Es una niña!" exclamaron entonces los conductores del programa admirando la belleza de quien se convertiría años después en una celebridad internacional y quien se apresuró a aclarar que a ella no la habían llamado a un casting "me eligieron directamente", afirmó con el aplomo que la caracteriza. "Digamos que hago lo que puedo", prosiguió Ferreira al responder al cuestionamiento de los conductors sobre sus aptitudes para el canto y el baile. "Trato de cada vez ir mejorando así que vamos con todo; Ya viajé mucho por lo del concurso pero creo que me va a ir súper bien", finalizó. Aquí una foto de street style de Nadia Ferreira, tomada en enero de 2018 en Italia: Nadia Ferreira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente desde aquellos tiempos los presentadores apuntaban que Ferreira tenía "muchísimo carisma". "Sin duda alguna, hablamos con una potencial figura que promete ser una de las revelaciones de la Tv en el 2015", se dijo al momento de la publicación del clip de una de sus actuaciones en YouTube. ¡La cosa iría mucho más allá!

