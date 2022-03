Novia de Marc Anthony reacciona ante la lluvia de críticas por su relación: "Romeo y su nieta" Después de gritar su amor a los 4 vientos, la pareja ha sido el blanco de críticas y comentarios por su historia de amor. Así ha reaccionado Nadia Ferreira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumple una semana de la confirmación oficial de su romance, Marc Anthony y Nadia Ferreira siguen viviéndolo como se vive el amor, intensamente. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, los usuarios de las redes no han tardado en compartir sus opiniones al respecto y bastante divididas. Mientras unos celebran el amor y a la bonita pareja, no han faltado los que han adelantado que la modelo terminará con el corazón roto. El currículum amoroso del artista y sus historias del pasado han dado lugar a conclusiones a las que, sin mencionar específicamente, Nadia ha reaccionado en sus redes. Marc Anthony Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: IG/Marc Anthony Los escritos en sus diferentes posts de Instagram señalan al cantante como demasiado mayor para ella y todo un conquistador que no termina comprometiéndose. "Romeo y su nieta", "Barbie y el abuelo de Ken", "Una más para la lista", "Puro interés, qué tristeza me da Miss Paraguay", "Noo, Nadia, ¿dónde te sentaste?", expresaron tan solo algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una lista interminable de comentarios entre los que también mensajes positivos hacia los tortolitos. Poco después de esta avalancha de consejos, la bella maniquí compartió una foto al natural acompañada de pocas pero significativas palabras. "Cree en ti y serás imparable", se limitó a escribir. Y es que la seguridad de la finalista de Miss Universo y, sobre todo, su trabajo, la han llevado a estar entre las modelos más cotizadas del momento. A sus 22 años tiene un futuro prometedor y una carrera con mil logros por cumplir. El amor ha llamado a su puerta y está dispuesta a disfrutarlo como hay que hacerlo, a lo grande y en multicolor... digan lo que digan los demás.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Novia de Marc Anthony reacciona ante la lluvia de críticas por su relación: "Romeo y su nieta"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.