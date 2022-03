La nueva novia de Marc Anthony era fan del salsero y hace seis años ya se retrató con él: ¡míralos! Nadia Ferreira, la jovencísima nueva novia de Marc Anthony, ya se declaraba en 2016 fan del cantante, con quien se tiró una foto en uno de sus conciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Nadia Ferreira tenía solo 16 años conoció a uno de los artistas que más admiraba: el salsero Marc Anthony. Quién la iba a decir a la joven paraguaya y al nuyorican que seis años después anunciarían a todos sus seguidores el increíble romance que ahora viven juntos. Pues sí, en 2016 ya Ferreira se declaraba fan del cantante, con quien se tiró una foto en uno de sus conciertos, según reveló el programa matutino Hoy día (Telemundo). En esa imagen en la que se ven sonriendo, nunca imaginaron que la fan se convertiría en la novia oficial del intérprete de "Vivir mi vida". Luego de los rumores que despertaron una imágenes de Marc Anthony junto a una misteriosa chica en un restaurante griego en la Ciudad de México, el salsero confirmó su relación con la Miss Paraguay. Durante su concierto en Los Ángeles, el boricua se dirigió a su chica que estaba en primera fila y le lanzó un beso, además de hacerle un corazón con las manos. Ella, por su parte, publicó este momento y le respondió con un "Te amo". Luego del concierto se vio a la pareja sonriente en varias fotos, compartiendo con personalidades y amigos del artista, como Óscar de la Hoya o Eva Longoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque algunos han criticado la diferencia de edad entre ambos, ya que el cantante tiene 53 años y la modelo 22, otros les han dejado sus mejores deseos y deseado larga vida a la relación. Ante el revuelo por su nueva pareja, el cantante compartió una tierna y amorosa foto junto a Ferreira, y dejó un mensaje a todos sus seguidores. "Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", escribió.

