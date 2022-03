Ella es Nadia Ferreira, la finalista de Miss Universo 2021, que flechó a Marc Anthony Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería marc anthony novia nadia ferreira Credit: Gamma Group/The Grosby Group ; Alexander Tamargo/Getty Images Ella tiene 22 años, él tiene 53. Esto es lo que tienes que saber de la paraguaya que conquistó al salsero Marc Anthony. Empezar galería Inicio del noviazgo Marc Anthony y Nadia Ferreira Credit: Marc Anthony: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Nadia Ferreira: Tras confirmarse el noviazgo entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, muchos fans del salsero se preguntan ¿cómo inició el romance?

En su momento, quizás se animen a contar su historia. Por el momento, la pareja disfruta de su compañía y de su amor. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mensaje sincero Marc Anthony Credit: IG/Marc Anthony Con esta foto, el protagonista de "Vivir mi vida" de 53 años reaccionó al revuelo de su noviazgo con Miss Paraguay.

"Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", escribió en el pie de la foto. Pocas pero muy directas estas palabras que, traducidas coloquialmente, dan a entender que si les deseas bien o mal, eso mismo les llegará de vuelta. 2 de 8 Ver Todo Datos interesantes de Nadia A continuación, te presentamos algunos datos interesantes de la guapa modelo paraguaya que ha conquistado el corazón de Marc. 3 de 8 Ver Todo Anuncio En la pasarela Nadia Ferreira of Paraguay walks onstage at the 70th Miss Universe Competition Credit: Amir Levy/Getty Images Nadia tiene 22 años. En 2021 fue elegida Miss Paraguay, y logró quedar como primera finalista en el certamen de Miss Universo. 4 de 8 Ver Todo Amante de los deportes Tal parece que la reina de belleza es amante de los deportes extremos, como el snowboarding. 5 de 8 Ver Todo Exitosa modelo Nadia Ferreira attends Univision's Premio Lo Nuestro 2020 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Ferreira es una exitosa modelo que ha salido en importantes revistas de moda como Harper's Bazaar, Cosmopolitan, L'Officiel. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ciao bella Habla varios idiomas como el inglés, portugués e italiano. 7 de 8 Ver Todo Junto a su madre Miss Universe runner-up and Miss Paraguay Nadia Ferreira poses with her mother Ludy Ferreira Credit: REUTERS/Cesar Olmedo Tiene una excelente relación con su madre, la exmodelo y empresaria Laura Martino. Luego de quedar primera finalista en el certamen de Miss Universo, Nadia le dedicó unas emotivas palabras a su mami.

"Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron desde el día 1, mi organización 'Promociones Gloria', a todo mi equipo de preparación y a mi familia. Madre, esto lo hemos logrado juntas". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Ella es Nadia Ferreira, la finalista de Miss Universo 2021, que flechó a Marc Anthony

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.