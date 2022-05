Nadia Ferreira, frustrada ante comportamiento de Marc Anthony ¡No todo es color de rosa entre el cantante y la modelo! Así lo confesó la novia del famoso intéprete. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marca Anthony y Nadia Ferreira continúan presumiendo su amor a lo largo y ancho de este mundo. Pese a la felicidad que les embarga en la primera etapa de su relación, no todo es de color de rosa, y la modelo reveló algo que le crispa acerca del carácter de su nueva pareja. A bordo de un lujoso jet privado, sentada frente al famoso intérprete, Nadia trataba de tomarse una selfie con el rostro serio durante el vuelo, pero le resultó imposible y rompió en carcajadas, revelando quién estaba frente a ella. "No puedo tomarme una foto sin que me haga reír", dijo frustrada entre risas, volteando su celular para mostrar el rostro del bromista cantante, quien pretendía ser inocente ante la acusación. Las redes no tardaron en reaccionar bajo el clip compartido por Suelta la sopa, después de que la joven modelo no lograra tomar su foto. "Amor", escribió una usuaria bajo el video, "Es que en jet privado, con plata y un sugar pro, ¿qué vamos a estar llorando? Claro ya que a estas alturas Marc es un sugar daddy. ¡Cualquiera se ríe de cualquier cosa!" exclamaba el comentario con más me gusta del feed. "Y así, ¿quién no se va a reír?", comentaba alguien más, ya que la pareja ha sido víctima de numerosas críticas por culpa de la diferencia de edad entre ellos. Nadia Ferreira Credit: IG Nadia Ferreira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ni a Nadia Ferreira ni a Marc Anthony les preocupa lo que diga la gente. La pareja ha sido vista junta en numerosos actos públicos, como cuando Nodal les invitó a su concierto en México. ¡El cantante ya se fue hasta de vacaciones con su nueva suegra!

