Nadia Ferreira ya conoce a los hijos de Marc Anthony. ¡Míralos juntos! La modelo y empresaria Nadia Ferreira acompañó al cantante Marc Anthony a su último show del año en Puerto Rico, lugar en el que confluyó con sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Nadia Ferreira y Marc Anthony están cada vez más comprometidos! Y no solamente porque han intercambiado anillos de compromiso, sino porque comparten espacios con sus respectivas familias, incluso con los hijos que el salsero tuvo con la actriz y presentadora Dayanara Torres. Ferreira acompañó a su pareja a su último show del año en Puerto Rico, lugar en el que confluyó con sus hijos Cristian y Ryan, y sus respectivas novias. Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: Grosby Group A la modelo y a los hijos del artista se les vio llegando juntos el 26 de noviembre al Hotel San Juan para asistir al after party en la discoteca del lugar, luego del concierto que el cantante ofreciera en el Coliseo de Puerto Rico. Los hijos de Marc Anthony Los hijos de Marc Anthony | Credit: Grosby Group Todos estuvieron en primera fila disfrutando de la música de Marc Anthony, quien estaría lleno de orgullo de ver en el mismo sitio a su prometida junto a sus retoños. Nadia Ferreira junto a los hijos de Marc Anthony Nadia Ferreira junto a los hijos de Marc Anthony | Credit: Grosby Group Desde que decidieron formalizar su relación, Ferreira y el intérprete de "Mala" y "Ahora quién" pasan mucho tiempo juntos. Lo mismo se les ha visto de viaje por Europa, que celebrando en República Dominicana, o en muchos de los conciertos de la gira que el cantante ha estado haciendo en los últimos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi estilista favorita", dijo Marc Anthony de su pareja, quien antes de que él salga al escenario se asegura de que luzca impecable en su presentación. "(Estoy) muy feliz, muy enamorada y estoy viviendo mi mejor momento", aseguró la paraguaya. Según ella, de Marc Anthony lo que más le atrae es "el respeto, eso es algo fundamental para mí".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadia Ferreira ya conoce a los hijos de Marc Anthony. ¡Míralos juntos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.