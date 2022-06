Nadia Ferreira revela cuántos hijos quiere tener con Marc Anthony y habla de la futura boda Los fans están ansiosos por saber si Marc Anthony pretende tener más hijos, además de los seis que ya tiene, y si finalmente se casará por cuarta vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/Instagram Fue el pasado mes de marzo cuando Nadia Ferreira y Marc Anthony hicieron pública su relación. Semanas después los tortolitos anunciaron que se habían comprometido, y desde entonces no han dejado de pasar increíbles momentos juntos. ¿Quieren tener hijos?, ¿habrá boda pronto? Los fans están ansiosos por saber si Marc Anthony pretende tener más hijos, además de los seis que ya tiene, y si se casará por cuarta vez. Fue la Miss Paraguay quien habló de estos planes junto a su pareja en el show La hora ¡Hola!, donde aseguró que sueña con convertirse en mamá. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: IG/Nadia Ferreira Cuando habló sobre cómo se veía de casada, dijo: "Con muchos hijos". Así que ya sabemos que probablemente se vienen nuevos retoños para el salsero boricua. Aunque la pareja está comprometida, Ferreira no quiso hablar mucho de una fecha tentativa de la boda. "Yo creo que en su determinado momento, todavía no", dijo. "Estamos aprovechando, disfrutando de cada segundo". No obstante, como toda futura novia, ya la joven de 23 años tiene muchas ideas, incluso tiene "un álbum de las cosas" que le gustaría hacer el día de la boda. De momento no han elegido en qué país se casarán. "No sabemos", aseguró. Nadia Ferreira Credit: Instagram/ Nadia Ferreira La modelo, quien asegura que conoció al músico "a través de la Fundación (Maestro Cares)" del cantante, está disfrutando cada minuto a su lado. "(Estoy) muy feliz, muy enamorada y estoy viviendo mi mejor momento", aseguró. También dijo que de Marc Anthony lo que más le atrae es "el respeto, eso es algo fundamental para mí". "El apoyarnos y el amor, el amarnos, yo soy muy cariñosa, espero lo mismo", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marc Anthony le regaló a Ferreira un anillo muy similar al de Harry Winston de $4 millones que el salsero le dio a su exesposa Jennifer López en el 2004. Según Mike Fried, director ejecutivo de The Diamond Pro, el diamante gigante en el anillo de Nadia probablemente sea de al menos 10 quilates, y estimaría que el valor es de medio millón de dólares.

