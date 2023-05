¡Así fue la fiesta de cumpleaños de Nadia Ferreira en el yate junto a Marc Anthony y amigos! La modelo paraguaya cumplió 24 años por todo lo alto y bajo la cómplice mirada y los amorosos besos de su marido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira está lista para ser mamá. Pero mientras ese momento llega, la modelo sigue celebrando la vida y el amor por todo lo alto. Este miércoles, la esposa de Marc Anthony cumplía 24 años y lo hacía rodeada del amor de su marido y de su gente querida a bordo del yate de la pareja, Lady Nadia, en Miami. La finalista de Miss Universo lució radiante en un primaveral vestido amarillo, aunque fue su felicidad y su gran sonrisa el mejor de los accesorios. Marc y Nadia Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran el cumpleaños de la modelo | Credit: IG/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Nadia Ferreira celebra su cumpleaños | Credit: IG/Nadia Ferreira La futura mamá mostró imágenes del barco listo para el gran festejo. Estuvo engalanado de globos rosas, regalos por todos lados y un menú exquisito del que disfrutaron los allí presentes. Además de sus seres más queridos, como su mamá, Ludy Ferreira, también se sumaron rostros conocidos y buenos amigos de la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre ellos, Lele Pons, su esposo Guaynaa, Carlos Adyan o la modelo y periodista, Catalina Maya. Todos le cantaron el cumpleaños, incluido Marc, quien no se separó de ella ni un instante. La parejita se mostró más feliz y enamorada que nunca y a la espera de ese bebé tan esperado que en nada llegará a sus vidas. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así fue la fiesta de cumpleaños de Nadia Ferreira en el yate junto a Marc Anthony y amigos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.