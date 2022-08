Nadia Ferreira, la "estilista" favorita de Marc Anthony en sus conciertos Nadia Ferreira no es solo la nueva novia de Marc Anthony, también es su mejor compañía, su amiga, ¡y la que le da los últimos toques estilísticos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: Marc Anthony/IG Nadia Ferreira no es solo la nueva novia de Marc Anthony. Es también su mejor compañía, su amiga, ¡y la que le da los últimos toques estilísticos a la hora de salir al escenario! Por eso el salsero de raíces puertorriqueñas compartió un momento muy íntimo entre él y su novia en el camerino. No se trata de la clásica foto de pareja posando para las cámaras, sino de un tierno gesto que la paraguaya tiene con su novio antes de que este se presente ante el público. "Mi estilista favorita", escribió Marc Anthony poco antes de comenzar su show en Colombia este fin de semana, junto a la foto donde Ferreira le está arreglando el cabello para que luzca impecable. Ante esta imagen, que demuestra el increíble amor que ambos están viviendo, muchos le dejaron emotivos mensajes a la pareja. "Wooow!!! 🥰 Me encanta tu nueva estilista 😚😚"; "❤️ternura pura"; "el amor nace y se mantiene de pequeños detalles"; "tan lindos 😍"; "qué hermosa pareja 😀😍🥰👏👏👏👌", les dijeron. Esa noche de conciertos, la pareja también compartió en el camerino junto a Nacho Mendoza y Melany Mille, quienes dejaron constancia del encuentro en una foto que resume lo bien que la pasaron. "La noche de anoche…", dijo el integrante del dúo Chino y Nacho. Desde que decidieron unir sus vidas, Marc Anthony y Ferreira se han vuelto inseparables. Incluso en esta gira que el cantante está haciendo por varias ciudades de todo el mundo, la modelo lo ha acompañado y ha sabido disfrutar de cada momento. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: IG/Nadia Ferreira En uno de estos conciertos en Londres, Ferreira apareció bailando a lo grande junto a Salma Hayek, mientras su novio desde el escenario daba todo de sí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La paraguaya no ha perdido ocasión para demostrarle que quiere pasar junto al cantante el resto de sus días, y a cada rato reafirma cuánto lo ama. "Te amo y punto", le dijo una vez en sus redes.

