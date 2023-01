¡Nadia Ferreira comparte uno de los secretos mejor guardados de su boda con Marc Anthony! La modelo dio a conocer algo que muchos querían saber sobre su enlace matrimonial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana y el mundo del entretenimiento han estado marcados por la boda de Marc Anthony y su ya esposa, Nadia Ferreira. La feliz pareja se daba el 'Sí, acepto', este sábado en la ciudad de Miami, bajo mucha protección y un fuerte blindaje de seguridad. No faltaron los íntimos amigos de la pareja, famosos y anónimos, de quienes se lograron captar imágenes por parte de los paparazzi que se hicieron el día desde cielo, tierra y mar para conseguir la foto del momento. Muchos son los secretos por revelar de la boda, pero, uno de ellos, lo ha contado agradecida la misma novia a través de las redes sociales. Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: The Grosby Group Una de las invitadas al enlace era Victoria Beckham. Encantada de haber estado allí, la artista les deseó lo mejor a los recién casados en una amorosa publicación en sus redes sociales. "¡Felicidades. Mr and Mrs Muñiz! ¡Les amamos mucho y fue un honor ser parte de su día especial y celebrar su amor!", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje entrañable al que Nadia contestó de inmediato agradecida y dando a conocer algo muy significativo que sucedió en su boda. "¡Qué mágica noche! De hecho, fue un gran honor que fueran una parte tan importante de ella con nosotros. Por cierto, te pasaste con los vestidos de las damas de honor. Muy honrada. ¡Los amamos también!", contestó Ferreira. De esta manera, aunque se podía imaginar, queda confirmado que los vestidos de las acompañantes femeninas de la novia estuvieron a cargo de la Spice Girl, quien también ejerce de diseñadora.

