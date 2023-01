Nadia Ferreira ya es una mujer casada, Jennifer Garner enamorada y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería !Marc Anthony se casa por CUARTA vez! ahora con la ex concursante de Miss Universo de 23 años, Nadia Ferreira Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La nueva esposa de Marc Anthony lució hermosa en su día de bodas. Empezar galería Nadia Ferreira !Marc Anthony se casa por CUARTA vez! ahora con la ex concursante de Miss Universo de 23 años, Nadia Ferreira Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La hermosa paraguaya de 23 años, Nadia Ferreira, parecía salida de un cuento de hadas con su espectacular traje de boda diseñado por la firma Galia Lahav. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gina Rodríguez Gina Rodríguez y su esposo disfrutan de su embarazo en la playa Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La protagonista de Jane the Virgin, Gina Rodríguez, presumiendo de su embarazo durante una caminata en la playa en Los Ángeles con su esposo. 2 de 6 Ver Todo Jennifer Garner Jennifer Garner y su novio John Miller caminan tomados de la mano en Montecito Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Así de sonriente se dejo ver la ex del actor Ben Affleck, Jennifer Garner, durante un paseo en Los Ángeles junto a su novio John Miller. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian y Tristan Thompson llegan al partido de basket de North, luego que Kanye agrediera a fotógrafa Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian y Tristan Thompson fueron fotografiados llegando al partido de baloncesto de North West. 4 de 6 Ver Todo Pete Davidson Pete Davidson y Chase Sui Wonders continúa su escapada amorosa tropical en Hawái Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group ¡Viva el amor! El comediante Pete Davidson está enamorado de Chase Sui Wonders. Así de enamorados se dejo ver la pareja durante una escapada amorosa a Hawái. 5 de 6 Ver Todo Zoe Saldaña Zoe Saldana sale del dentista de urgencia en Palma de Mallorca Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group La actriz de 44 años, Zoe Saldaña, acudió al dentista durante su estancia en Mallorca, donde comenzará a rodar su nuevo proyecto Lioness. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadia Ferreira ya es una mujer casada, Jennifer Garner enamorada y más fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.