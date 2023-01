¡Captan a Nadia Ferreira en su espectacular vestido de boda! La ya esposa de Marc Anthony estuvo protegida para evitar ser vista, pero estas imágenes demuestran cómo lucía la novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es el secreto mejor guardado de cualquier novia: su vestido. Especialmente si hay una exclusiva de por medio. Pero aunque hubo toda la protección posible para que no se viera a Nadia Ferreira en su traje, finalmente se pudo captar a la novia unos segundos en uno de sus modelos. En casa con Telemundo dio un adelanto de lo que mostrará este lunes en su programa en exclusiva. Mientras tanto, enseñó a sus seguidores cómo era la llegada de la novia y cómo estaba flanqueada por paneles sostenidos por seguridad con el fin de ocultarla. En uno de los movimientos, la bella paraguaya fue grabada en su espectacular traje blanco, al igual que su tocado y elegante velo. Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: (Photo by Jason Koerner/Getty Images) Lo que se pudo apreciar en este pequeño momento de descuido fue el recogido del pelo desde el que salía el largo velo. Además, destacaron también los delicados adornos en la zona del escote del vestido y la larga y pomposa cola que sostenía en parte. Ayudada por sus acompañantes, Nadia lucía radiante y feliz en el día de su unión matrimonial con el cantante, Marc Anthony. Quienes sí dejaron un poco más de constancia de este evento del año fueron algunos de sus invitados. Por ejemplo, Daddy Yankee, quien compartió una alegre escena en la que amenizó con su música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También Lele Pons difundió su look para el gran día y su camino hacia el lugar junto a su prometido, Guaynaa, invitados a la ceremonia. Lele Pons Lele Pons muestra su look para la boda | Credit: IG/Lele Pons Marc y Nadia ya son marido y mujer y disfrutan de las mieles del matrimonio, el cuarto para el cantante. ¡Muchísimas felicidades!

