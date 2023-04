¡Nadia Ferreira le da la bienvenida al nuevo integrante de la familia! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería nadia ferreira nuevo integrante familia perro Credit: Nadia Ferreira IG ¡Felicidades a Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony! Empezar galería ¡La familia de Nadia Ferreira crece! nadia ferreira nuevo integrante familia perro Credit: Nadia Ferreira IG ¡La esposa de Marc Anthony le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia! "Seguimos creciendo", escribió Nadia Ferreira junto a la tierna postal donde muestra a sus dos perros. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Karol G en SNL Luego de su exitosa presentación en el show SNL, la cantante colombiana Karol G publicó estas imágenes tras bastidores. 2 de 6 Ver Todo Rosalía triunfa en Coachella rosalia rauw alejandro coachella Credit: Cortesía La española fue un éxito rotundo en el Festival Coachella. Rosalía interpretó sus éxitos musicales como "Saoko" y "Bizcochito", y también estuvo acompañada de su pareja, el artista Rauw Alejandro. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Ninel Conde sexy en bikini La actriz y cantante Ninel Conde encendió la temperatura al publicar estas fotos ataviada en un diminuto bikini amarillo. "Feliz domingo. ¿Cómo va su domingo?" 4 de 6 Ver Todo Horacio Pancheri e Isa Valero ¿boda a la vista? Tal parece que la relación entre Horacio Pancheri y su novia Isa Valero va viento en popa. Luego de acudir a una boda, el actor argentino publicó estas fotos junto a su chica y le aseguró: "eres la próxima". 5 de 6 Ver Todo Alessandra Ambrosio en el desierto Alessandra Ambrosio coachella Credit: Shutterstock for BDG La modelo brasileña Alessandra Ambrosio también se dio cita al popular festival Coachella donde calmó su sed en el evento The Zoe Report de ZOEasis. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

