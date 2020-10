Nacho y su novia se muestran juntos por primera vez en redes sociales de lo más felices y enamorados Con este video lleno de caricias, palabras bonitas y miradas cómplices, el cantante y su pareja Melany Mille se estrenan juntos en las redes derrochando puro amor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se ha hecho esperar pero por fin la pareja del momento se ha atrevido a mostrarse tal cual está, feliz, enamorada y, sobre todo, entusiasmada en su nueva etapa como padres de la hermosa Mya. Nacho y la modelo Melany Mille finalmente se han estrenado juntos en esto de las redes sociales en un video que demuestra el gran amor que les une. Con motivo de este jueves de recuerdo, la feliz mamá compartió una grabación de ambos en plena sesión de fotos cuando todavía ella estaba embarazada. ¡La complicidad y el sentimiento traspasan la pantalla! No lo han tenido fácil por el exceso de críticas y comentarios, pero el amor siempre vence y así lo han demostrado con el paso del tiempo. "De los mejores meses de mi vida...", escribió Melany en su perfil de Instagram. Image zoom Melany Mille y Nacho IG/Melany Mille En su tierno mensaje, además de expresar la dicha que vive junto a su pareja y lo emocionante que fue estar embarazada, también agradece el cariño y la compañía de una amiga que ha sido su gran apoyo en este periodo. Desafortunadamente, debido a la crisis mundial que azota el mundo, Melany ha estado lejos de su familia querida durante la gestación pero eso también le ha dado la oportunidad de crear lazos con gente maravillosa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "La pandemia no permitió que ni mi mamá ni mi hermana me acompañaran en esos días que tanto las necesitaba, pero Dios en su perfecto plan, colocó en mi camino ángeles", escribió. Image zoom Casa de Nacho IG/Melany Mille Ahora tiene en sus brazos al mayor angelito de todos, su pequeña Mya, que junto con el artista han llenado su vida de alegría y bendiciones. La pareja vive en la Isla de Margarita, en su natal Venezuela, donde además de ayudar a los más necesitados, disfrutan del sol, la arena y el mar de esa bella tierra. ¡Enhorabuena a ambos por la bella familia que han creado y felicidades por tanto amor!

Close Share options

Close View image Nacho y su novia se muestran juntos por primera vez en redes sociales de lo más felices y enamorados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.