¿Se comprometieron? ¡Nacho y su novia hacen saltar todas las alarmas con estas imágenes! La pareja sembró la duda tras publicar unas fotografías en una romántica cena en un yate. "Quiero compartir con ustedes estas imágenes de un momento que recordaré como de película". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo suyo empezó en medio de una gran polémica. Nacho y Melany Mille anunciaban su unión y el embarazo de la modelo generando muchos comentarios y reacciones, en su mayoría negativas. Casi dos años después, la cosa ha dado la vuelta y ambos han demostrado que lo suyo es amor del bueno. Así lo han desprendido sus besos y miradas cómplices en apariciones públicas y en redes, donde lucen de lo más felices, compenetrados y enamorados. Han sido sus últimas imágenes en Instagram las que precisamente han llamado mucho la atención por el alto nivel de romanticismo. En un yate, en la playa, vestidos en preciosas galas y con unas sonrisas resplandecientes, los enamorados dieron que pensar. ¿Será que se han comprometido? "Quiero compartir con ustedes estas imágenes de un momento que recordaré como de "película", valga lo cursi. Es la primera vez que alguien me sorprende", escribía la maniquí venezolana. Encantada de la vida con esta preciosa sorpresa de su amado, la feliz mamá de la pequeña Mya dio a conocer qué fue lo que pasó en esta velada tan especial. "Miguel se las ingenió muy bien para que no sospechara y realmente me encantó", explicó de este momento tan único. Pero, ¿qué celebraron? Melany compartió el porqué de este encuentro tan lleno de magia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo soy muy detallista y romántica y a él le cuestan esas cosas pero creo que se ha contagiado un poco y se lució, además que consiguió cómplices maravillosos que lo ayudaron a sorprenderme en mi cumpleaños", confesó. Por su parte, Nacho hizo lo propio y compartió en un video cargado de emociones bonitas y sentimientos cómo fue que sorprendió a su amada. El contenido es puro derroche de romanticismo y amor. En sus risas y sus miradas dejan claro la preciosa historia de amor que han construido contra viento y marea. Si se casan o no, el tiempo lo dirá, lo que es innegable es lo mucho que se quieren. Nacho y Melany Mille Nacho y Melany Mille | Credit: IG/Melany Mille ¡Felicidades a la pareja y a ti, Melany, por tu cumpleaños!

