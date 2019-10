Nacho y su esposa se separan: Inger Mendoza rompe el silencio La exbailarina y ama de casa aseguró ella y sus hijos se encuentran bien. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La aún esposa de Nacho, Inger Mendoza, rompió el silencio luego de que el cantante anunciara que el matrimonio no daba para más. La exbailarina y ama de casa aseguró ella y sus hijos se encuentran bien. "Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender, pero de verdad estamos bien, estoy bien ❤️. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar", escribió en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final. Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad). No he podido leer todos los mensajes, pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño". Nacho, por su parte, quien fue el primero en anunciar la separación, también dejó unas palabras hacia la madre de sus hijos. "Deseo que no debas enfrentarte al odio que me he enfrentado yo por especulaciones y conclusiones que saca la gente acerca de una situación que no les compete, también espero que mis acciones nunca desaten reacciones en tu contra; sería incapaz de hacer algo con premeditación para herirte, afectarte o dejarte mal parada", respondió Nacho también con un mensaje en sus redes sociales acompañado de un fotomontaje de su rostro con sus tres hijos. El cantante venezolano e Inger Mendoza se casaron en 2014 y tienen tres hijos. Pero su amor parece haber llegado a su fin. Advertisement

