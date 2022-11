El amoroso guiño de Nacho a su amigo Chyno Miranda en estos duros momentos Aunque el cantante ha preferido mantenerse al margen de todo lo que está pasando y no hacer declaraciones públicas al respecto, este gesto suyo ha conmovido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Chyno Miranda sufriese el duro golpe de salud en 2021, Nacho se ha mantenido siempre preocupado y al tanto del estado de su amigo y compañero por tantos años. Sin embargo, tras los últimos sucesos en los que se ha visto envuelto el artista y que han sido noticia día sí y al otro también, su colega ha preferido mantenerse al margen y no hacer ninguna declaración pública al respecto. Por eso, este pequeño guiño a su unión en sus redes sociales ha conmovido a todos los seguidores y fans del que un día fuera uno de los dúos más exitosos y queridos de la música. Chyno y Nacho Chyno y Nacho | Credit: Mezcalent A través de su perfil de Instagram, Nacho compartió un documento que llenó su muro de comentarios de nostalgia y cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En él se muestra cantando uno de los temas más exitosos de ambos artistas, "Me voy enamorando". El video forma parte del programa La Voz Senior de Colombia en la que Nacho ha sido coach. El hecho de que lo compartiera con tanto cariño ha tocado muchos corazones. En este caso, su compañero de escenario es el cantautor colombiano Alejandro Santamarina, quien estuvo a la altura con su interpretación. Pero fue inevitable que los fans no se acordaran de las veces que cantó este clásico de su carrera junto a su amigo Chyno. "Dios le devuelva la salud absoluta a Chyno para que vuelvan a cantarla juntos", " Imposible no recordar la época de Chyno y Nacho", "Es imposible no pensar en Chyno", "Deseo que un día no lejano podamos volverte a ver junto a Chyno brillando ambos en tarima", escribieron muchos.

